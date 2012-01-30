سه برابر شدن تلفات ناشی از گاز گرفتگی/برخورد جدی با کارفرمایان خاطی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل پزشکی قانونی سیستان ‌و بلوچستان اظهار داشت: در 9 ماهه امسال شش نفر در استان بر اثر مسمومسیت با گاز منوکسید کربن جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوتی‌ های ناشی از گازگرفتگی دو نفر بود، سه برابر شده است.

رضا عبدی گفت: از کل فوتی‌ های ناشی از گازگرفتگی در این مدت سه نفر مرد بودند.

وی افزود: بیشترین میزان گازگرفتگی در 9 ماهه امسال با دو مورد در آذرماه روی داده است.

استفاده از کارگران غیرمجاز برخورد جدی را به دنبال دارد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان ‌و بلوچستان بیان داشت: با کار فرمایانی که از کارگران غیر مجاز و اتباع بیگانه استفاده می ‌کنند برخورد جدی می ‌شود.

محمد عرب ‌کنگان گفت: در همین راستا در سالجاری تاکنون 15 هزار و874 مورد بازرسی از واحدهای کارگری این استان انجام که منجر به شناسایی هزار و 583 نفر کارگر خارجی غیر مجاز شده است.

وی افزود: تاکنون از محل جایگزینی نیروی کار ایرانی به جای اتباع خارجی 197 نفر مشغول به کار شده‌ اند.

وی اظهار داشت: 183 نفر از کار فرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز استفاده کرده ‌اند به دادگاه معرفی شده ‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان ‌و بلوچستان گفت: در مرحله نخست روزانه 550 هزار و 500 ریال جریمه و واحد کسبی آنها پلمب و در مرحله دوم علاوه بر دو برابر شدن جریمه طبق ماده 181 قانون کار، کار فرمایان متخلف به مراجع قضایی معرفی می ‌شوند.

حفاظت از محیط زیست یکی از معروفات الهی است

مدیرکل محیط زیست سیستان و بلوچستان بیان داشت: حفاظت از محیط زیست یکی از معروفات است و تعرض و استفاده بیجا از آن بزرگترین منکر است که باید از آن جلوگیری شود.

خسرو افسری افزود: امر به معروف و نهی از منکر در تمام زمینه ‌ها وجود و گسترش وسیعی دارد، بنابراین باید سعی شود این فریضه مهم را در سطح جامعه نهادینه کنیم.

وی گفت: اگر این فریضه مهم الهی در سطح جامعه نهادینه شود، بسیاری از مشکلات رفع و می‌ توان به عنوان یک الگو در تمام زمینه‌ ها برای جوامع دیگر قرار گرفت.

وی اظهار داشت: حفاظت از محیط زیست یک معروف و امر مهم برای هر فرد است زیرا زندگی همه افراد بستگی به آن دارد.

مدیرکل محیط زیست سیستان و بلوچستان افزود: در قرآن کریم همانند فریضه امر به معروف و نهی از منکر، آیات بسیاری در زمینه محیط زیست وجود دارد که اهمیت حفاظت و نگهداری از آن را به ما نشان می دهد.

وی بر تحقق امر به معروف و نهی از منکر در تمامی امور زندگی و کاری آحاد جامعه بشری تاکید کرد.

ایجاد اشتغال برای 14هزار مددجوی کمیته امداد سیستان‌ و بلوچستان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) سیستان‌ و بلوچستان گفت: امسال برای بیش از 14 هزار نفر از مددجویان زیر پوشش این نهاد در استان اشتغالزایی شده است.

محسن مسعودیان ‌راد بیان داشت: این میزان شغل در قالب طرح‌ های اشتغالزایی، کاریابی و مشاغل خانگی ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه این طرح‌ ها با اعتبار 750 میلیارد ریال اجرا شده است، افزود: تعهد اشتغالزایی توسط این نهاد امسال چهار هزار طرح است که در این مدت هفت هزار طرح اشتغالزایی ایجاد شده است.

وی به دو طرح کشت و فرآوری آلوئه ورا و کارگاه صنایع دستی مددجویان اشاره کرد و گفت: این دو طرح با اعتبار 30 میلیون ریال به بهره برداری رسیده است.