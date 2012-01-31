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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۷:۵۷

آزمون 13 بهمن برگزار می شود/

آغاز توزیع کارت آزمون دستیاری فوق تخصصی از امروز/ امکان انتخاب محل آموزش

آغاز توزیع کارت آزمون دستیاری فوق تخصصی از امروز/ امکان انتخاب محل آموزش

کارت شرکت در آزمون بیست و نهمین دوره پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی از امروز سه شنبه 11 بهمن به صورت اینترنتی قابل دریافت است و داوطلبان همزمان باید اولویت های محل آموزش خود را انتخاب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، کلیه متقاضیان شرکت در بیست و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی رشته های بالینی در روزهای 11 و 12 بهمن فرصت دارند با ورود به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی، کارت آزمون خود را دریافت کنند.

داوطلبان می توانند در فرصت یاد شده با درج کد رهگیری و ورود به پرونده ثبت نامی خود، با در نظر گرفتن اطلاعات اعلامی اولویت های محل آموزش خود را انتخاب کنند و تنها پس از تکمیل قسمت مذکور و مطالعه راهنمای آزمون مجاز به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون از طریق سایت مورد نظر خواهند بود.

کارت ورود به جلسه آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی در روزهای 11 و 12 بهمن از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل دریافت است.

به گزارش مهر، آزمون کتبی بیست و نهمین دوره پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی بالینی در روز 13 بهمن 90 در 24 رشته برگزار می شود و پس از آن آزمون شفاهی در روزهای جمعه و شنبه 14 و 15 بهمن ماه در محل دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1521115

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