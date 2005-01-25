خانه سينما به كيارستمي تبريك گفت

به گزارش فرهنگ و هنر به نقل از روابط عمومي خانه سينما، هيات مديره خانه سينما به مناسبت انتخاب عباس كيارستمي كارگردان بزرگ سينماي ايران به رياست هيات داوران در بخش دوربين طلايي جشنواره كن، پيام تبريكي براي وي ارسال كرد.

در پيام تبريك خانه سينما به كيارستمي آمده است: انتخاب شايسته جنابعالي به رياست هيات داوران بخش دوربين طلايي پنجاه و هشتمين جشنواره فيلم كن در فرانسه، موجب خوشنودي و مباهات جامعه اصناف سينمايي ايران شده است.

بدينوسيله به نمايندگي از هيات مديره خانه سينما، حضور مثبت و ارزنده جنابعالي را در اين رويداد مهم فرهنگي - هنري بين المللي، صميمانه تبريك و تهنيت عرض مي كنيم.