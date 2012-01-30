تهدیدات دشمنان در ایران اسلامی به فرصت تبدیل می شود/ لزوم صیانت از آرای مردم

ناصر بورد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در کشور و به تبع آن در شهرستان ملارد اظهار داشت: در برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، به دشمنان اجازه نخواهیم داد که هیچ گونه دخالتی داشته باشند و اختلال ایجاد کنند.

وی افزود: در این زمینه یکی از اولویت های فرمانداری صیانت از آراء مردم است که با تشکیل کمیته های مختلف، این امر به صورت مطلوبی در شهرستان ملارد محقق خواهد شد.

این مسئول عنوان کرد: در این زمینه تاکنون کلاسها و دوره های آموزشی ویژه مجریان انتخابات در شهرستان ملارد در حال برگزاری است.

کارمندان ادارات وارد بازیهای انتخاباتی نشوند



بورد با اشاره به ضریب امنیت مطلوب در برگزاری انتخابات آتی، ادامه داد: در این زمینه پیشنهاد می شود که کارمندان ادارات و دستگاه ها وارد بازیهای انتخاباتی نشوند.

فرماندار شهرستان ملارد اعلام کرد: در این زمینه تاکنون تخلف انتخاباتی در ملارد گزارش نشده است که این نشان دهنده عملکرد مطلوب هیئت های اجرایی و نظارت دقیق بر امور در شهرستان است.

استقرار 114 شعبه اخذ رای در ملارد



وی افزود: برای برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، 114 شعبه اخذ رای در شهرستان ملارد در نقاط مختلف مستقر می شود.

این مسئول اظهار داشت: در این زمینه و برگزاری انتخابات، بیش از دو هزار نفر در شهرستان ملارد سلامت انتخابات را تضمین می کنند.