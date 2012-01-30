نمایشگاه کتاب مازندران نیاز همه مراجعه کنندگان را تامین نمی کند

علی اصغر هادیان در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایشگاه حاضر نیاز همه مراجعه کنندگان را تامین نمی کند.

وی گفت: مازندران نگاه طبیعت گردی و گردشگری دارد اما در این نمایشگاه کتابی در این خصوص ارائه نشده است.

وی ادامه داد: وجود دانشگاه ها و مراکز علمی متعدد در مازندران می طلبد کتاب هایی با موضوعات مختلف دانشگاهی در نمایشگاه کتاب عرضه شود.

هادیان، برگزاری نمایشگاه کتاب را اقدام مناسب در راستای فرهنگ سازی مطالعه در سطح جامعه دانست و افزود: اطلاع رسانی نمایشگاه باید بهتر و منجسم تر عمل کند تا مخاطب کتاب های مورد نظر را راحت تر پیدا کند.

وی با بیان اینکه در این نمایشگاه تنوع کتاب به نسبت سال گذشته کمتر است، ابراز داشت: غرفه های کتاب با موضوعات مرتبط بهتر است در یک ردیف خاص قرار گیرند تا دسترسی مخاطب آسانتر شود.

این استاد دانشگاه گفت: البته موضوعات مختلف کتاب هم می تواند نظر و رضایت خاطر همه مخاطبان را جلب کند.

هادیان، به پایین بودن سرانه مطالعه در جامعه اشاره کرد و گفت: بخشی از پایین بودن سرانه مطالعه در سطح جامعه مرتبط با فرهنگ عمومی جامعه است که البته در مسائل اجتماعی و اقتصادی هم ریشه دارد.

استاد دانشگاه فرهنگ و هنر مازندران با بیان اینکه دستگاه های فرهنگی باید به مردم آگاهی دهند تا به سمت کتاب بیایند، افزود: جلد کتاب، تصاویر و فونت کتاب ها باید مخاطب را جذب کند ضمن اینکه توجه ویژه باید در حوزه محتوای کتاب ها انجام شود.

هادیان ادامه داد: در کنار همه این موارد قیمت کتاب هم در رهنمون کردن مردم و جامعه به سمت کتاب تاثیرگذار است.

وی گفت: به علت بالا بودن قیمت کتاب، هر قشری توانایی خرید کتاب حتی در حد متوسط هم ندارند.

هادیان، ارائه بن کتاب به بخش های دانشجویی و دانشگاهی را عاملی برای تشویق مردم به استفاده و خرید کتاب دانست.