نمايندگان فدراسيون فوتبال فردا عازم بحرين خواهند شد

به گزارش خبرنگار" مهر" محمدرضا پهلوان با بيان اين مطلب افزود: با رفع مشكل رواديد، نمايندگان فدراسيون فوتبال شامل همايون شاهرخي مديرفني تيم ملي، سيدرضا غياثي رئيس كميته داوران وعزيزالله محمدي فردا عازم كشوربحرين خواهند شد تا شرايط ميزباني ومقدمات حضورهرچه بهترتيم ملي دربحرين را بررسي وبه فدراسيون فوتبال گزارش كنند.

پهلوان تصريح كرد: دراين بازديد نمايندگان فدراسيون با حضوردرشهرمنامه شرايط اسكان، تغذيه، محل تمرين وزمين ورزشگاه محل مسابقه را بررسي خواهند كرد وهماهنگيهاي لازم را با مسئولان سفارت كشورمان دربحرين جهت فراهم كردن كليه امكانات رفاهي براي ملي پوشان كشورمان انجام خواهند داد.

ديدارتيم ملي فوتبال كشورمان وبحرين روز21 بهمن ماه درمنامه برگزارخواهد شد وقراراست تيم ملي ايران روز19 بهمن ماه از طريق كيش عازم منامه پايتخت اين كشورشود.