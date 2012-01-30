بشیر باباجانزاده، فرنگی کار وزن 120 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در رقابتهای جهانی ترکیه با کسب مدال برنز سهمیه حضور در المپیک را بدست آوردم. پس از این مسابقات مدتی را از میادین دور بودم و همین مسئله باعث اضافه وزن و عدم نتیجه گیری در مسابقات گزینشی المپیک لندن شد.
باباجانزاده تصریح کرد: در چند ماه اخیر با تمرینات سخت و طاقت فرسایی که زیر نظر محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی پشت سر گذاشتم به شرایط ایده آل بازگشتهام و برای حضور در المپیک 2012 لندن لحظه شماری میکنم.
وی تاکید کرد: به هرحال در این وزن چند حریف قدرتمند از جمله محمد قربانی را پیش رو دارم و نمی خواهم دوبنده تیم ملی را از دست بدهم.
باباجانزاده در ادامه با اشاره به پرداخت نشدن جوایز قهرمانان در سالهای 89 و 90 اظهار داشت: شنیدهام آخر امسال و یا اول سال آینده این امر محقق میشود اما درخواست من از مسئولان این است که مبلغ این سکهها آنهم با قیمت دولتی را به ما پرداخت نکنند زیرا به این ترتیب ما که هیچ منبع درآمدی نداریم حدود 20 میلیون تومان ضرر میکنیم.
دارنده مدال طلای آسیا در پایان خاطرنشان کرد: برای کسب مدال برنز رقابتهای جهانی ترکیه به ما برگهای مبنی بر تحویل یک دستگاه خودرو دادند اما در حالی که حدود چهار ماه از این موضوع میگذرد هنوز خبری از این ماشینها نیست.
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