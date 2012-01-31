فعالیت بخش خصوصی در مناطق حفاظت شده استان تهران

رسول علی اشرفی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیشنهاد فعالیت بخش خصوصی در سه منطقه حفاظت شده لار ، جاجرود و کویر تهران از سوی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران به محیط زیست داده شد که این موضوع در حال بررسی است.

به گفته وی، جنبه های مختلف این پیشنهاد در کمیته ای که زیر نظر دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست فعالیت می کند در حال بررسی است.

اشرفی پور اظهارداشت: دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست برخی از وظایف این سازمان را که قابل برون سپاری است بررسی و پیگیری می کند و در حال پیگیری موضوع واگذاری مناطق حفاظت شده به بخش خصوصی است.

وی افزود: البته فعالیت بخش خصوص در مناطق حفاظت شده با نظارت کامل محیط زیست انجام می شود.

اشرفی پور ادامه داد: بسیاری از مردم و بخش های غیر دولتی خواهان حضور فعال در مناطق حفاظت شده چهارگانه اعم از مناطق حفاظت شده، پارکهای ملی، پناهگاه حیات وحش و آثار طبیعی و ملی هستند، از این رو این درخواست ها در دستور کار سازمان محیط زیست قرار گرفت.

وی گفت: مناطق حفاظت شده ما قابلیت گسترش برای اجرای برنامه های تفرجی را دارند بنابراین ما باید با برنامه ریزی های اصولی و علمی زیر ساخت ها ی لازم را در مناطق حفاظت شده خود ایجاد کنیم تا شاهد رشد و شکوفایی صنعت گردشگری در کشور باشیم.

اشرفی پور تاکید کرد: به عنوان مثال در فصول بهار و تابستان حجم زیادی از گردشگران وارد منطقه حفاظت شده لار می شوند؛ این در حالی است که کمترین زیر ساخت تفرج گسترده در این منطقه وجود ندارد و ازاین رو آسیب جدی به بسترهای حیاتی و بنیان های زیست محیطی منطقه وارد می شود و سایر مناطق حفاظت شده ما نیز تقریبا همین وضعیت را دارند.

اشرفی پور ادامه داد: لذا یکی از رویکردهای جدید سازمان حفاظت محیط زیست این است که زیرساخت های تفرج غیرمتمرکز و گسترده را با همکاری بخش خصوصی در مناطق حفاظت شده ایجاد کند.

وی گفت: اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران این موضوع را در سال 89 جزو دستور کار خود قرار داد و تقاضاهایی را که در این زمینه از سوی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران داشت به طور رسمی مورد بررسی قرار داد و در این راستا سرمایه گذارانی خواهان این بودند که در منطقه جاجرود و پارک ملی لار سرمایه گذاری گردشگری داشته باشند و ما در قالب همان رویکرد خود که ایجاد زیر ساختهای تفرج گسترده در مناطقی که شرایط اجازه می دهد از این پیشنهاد استقبال کردیم و از آنها خواسته شد مطالعات لازم را انجام دهند.

وی تاکید کرد: تجربه بیش از 40 سال سازمان حفاظت محیط زیست نشان می دهد که فقط با امکانات دولتی نمی توان مناطق حفاظت شده را مدیریت کرد ضمن اینکه در همه جای دنیا قاعده این است که این مناطق با همکاری و مشارکت بخش خصوصی اداره شود.

مدیر کل محیط زیست استان تهران تصریح کرد: این روند در کشورهایی که به نوعی در مدیریت مناطق زیستگاه های طبیعی پیشرو هستند دیده می شود به این صورت که قسمت قابل توجهی از مناطق حفاظت شده خود را به بخش خصوصی توانمند با برنامه و با تعهد می سپارند و سازمان حفاظت محیط زیست یا بخش دولتی آن کشور بر عملکرد این بخش نظارت می کند.