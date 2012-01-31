مهدی تقوی، کشتی گیر آزادکار وزن 66 کیلوگرم کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در لیگ کشتی با آمادگی نسبی به میدان رفتم و به خاطر تعهدات مالی در چند مسابقه شرکت کردم.

وی ادامه داد: دو روز پس از پایان این مسابقات بلافاصله به اردوی تیم ملی آمدیم و با حضور رسول خادم تمرینات تکنیکی و تاکتیکی بسیار خوبی را در چند روز اخیر پشت سر گذاشته‌ایم.

تقوی در مورد حضورش در ترکیب تیم اعزامی به مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا اظهار داشت: من کشتی گیرم و باید تابع تصمیم کادر فنی باشم. من به این مسابقات می‌‍روم و امیدوارم چند حریف جدی‌ام از ژاپن و کره جنوبی نیز در رقابت‌ها حضور داشته باشند تا از میزان آمادگی فنی خود آگاهی پیدا کنم.

وی با اشاره به اینکه مسلما کلاس جهانی با المپیک بسیار متفاوت است، تصریح کرد: رسول خادم مدیر تیم‌های ملی همواره به ما تاکید دارد که برای حضور در المپیک لندن باید از نظر روانی توان خود را بالا ببریم.

تقوی یادآور شد: من خودم در المپیک حضور داشته‌ام. جو سنگینی بر این مسابقات حاکم است و هر کشتی گیری که از نظر روحی در شرایط مناسبی باشد می‌تواند صاحب مدال شود.

دارنده دو مدال طلای جوانان جهان خاطر نشان کرد: مسئولان باید دغدغه‌های مالی ما را بر طرف کنند تا با فراغ بال در تمرینات شرکت کنیم. ما که منبع در آمدی نداریم، نیاز داریم که از نظر مالی به ما کمک شود.

وی در خاتمه تصریح کرد: هنوز جوایز قهرمانان در دو سال گذشته پرداخت نشده است و از طرفی حواله‌های پژو پارس را که در مهرماه در مراسم قدردانی از قهرمانان دریافت کردیم به خودرو تبدیل نشده است.