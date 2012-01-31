بازار بجنورد مملو از جمعیت/ قیمتها مناسب و خریداران راضی

به گزارش خبرنگار مهر، این بازار که زمینی به مساحت 8 هزار متر مربع در منتهی الیه شمال شهر و در مقابل استادیوم ورزشی تختی این شهر احداث شده است روزهای دوشنبه و پنجشنه با عنوان دوشنبه بازار و پنجشنبه بازار شاهد حضور هزاران نفر از شهروندان استان به ویژه بجنوردی هاست.

وفور کالاهای مختلف اعم از میوه و تره بار، پوشاک، کفش، انواع مواد خوراکی، اسباب بازی و سایر کالاهای مورد نیازمردم و پایین بودن قیمتها یکی از دلایل حضور چشمگیر مردم در این بازار است.

تفاوت قمیت کالاهای عرضه شده در این بازار با توجه به نوع کالا نسبت به قمیت های مشابه در سطح شهر و فروشگاهها با اختلاف 10 تا 35 درصد به مردم ارائه می شود.

یکی از فروشندگان میوه در این بازار به خبرنگار مهر گفت: قیمت میوه و تره بار در این بازار با فروشگاههای میوه در سطح شهر تفاوت بسیاری دارد و دلایل این کاهش قیمت هزینه اجاره محل و فروش کمتر میوه در بازارهای داخل شهراست.

محمد حسینی اظهارداشت: به عنوان مثال سیب درختی که در این بازار کیلویی 1200 تا 1300 تومان به فروش می رسد در فروشگاهها با قمیت کیلویی 1800 تا 2 هزار تومان به مردم عرضه می شود است و این درحالی است که من برای فروش میوه با سود هرکیلو 100 تومان قانع هستم و روزانه اگر حداقل 500 کلیو میوه بفروشم 50 هزار تومان درآمد دارم و این برای تامین زندگی من کافی است.

وی اجاره غرفه میوه سرپوشیده در این بازار را روزانه 2 هزار تومان و غرفه های سر باز را 3 هزار تومان عنوان کرد و گفت: فروشگاههای داخل شهر به طور متوسط روزانه 30 هزار تومان اجاره مغازه می دهند و این میزان وقتی که بر روی قیمت میوه و تره بار سرشکن می شود قیمت میوه را بالا می برد ضمن اینکه فروش میوه در هریک از فروشگاههای سطح شهر به 100 تا 200 کیلو هم نمی رسد.

غرفه دار دیگری که در این بازار به فروش لباس مشغول است می گوید: پایین بودن قیمت محل ارائه شده از سوی شهرداری و جمعیت زیادی که در این دو روز به بازار شهرداری مراجعه و از این نوع فروشگاهها خرید می کنند باعث شده است تا قیمت کالا در این بازارها با فروشگاههای پوشاک سطح شهر تفاوت بسیاری داشته باشد.

وی قیمت پوشاک ارائه شده در این بازار را نسبت به فروشگاههای داخل شهر 15 تا 25 درصد ارزانتر دانست و گفت: با افزایش روزهای باز بودن این بازار از 10 اسفند ماه ، قیمت ها نیز به دلیل رقابت بیشتربین غرفه داران کاهش بیشتری خواهد یافت.



یکی از خریداران نیز به خبرنگار مهر با بیان اینکه روزهای دوشنبه و پنجشنبه امکانات مورد نیازش را از این بازار تهیه می کند گفت: اگر قیمت کالاهای این بازار با قیمت های فروشگاهها تفاوتی نداشت شاهد حضور این جمعیت زیاد نبودیم.

خریدار دیگری که چندین پلاستیک میوه و تره بار و مقداری خواربار روزمره اش را به سمت درب خروجی بازار حمل می کرد از وضعیت قیمت کالا و میوه در این بازار ابراز رضایت کرد و گفت: برای کسانی که این بازارچه را راه اندازی کرده اند دعا می کنم چرا که اگر این بازارچه نبود، توان خرید از فروشگاههای سطح شهر برای من و امثال من میسر نمی شد.

راه اندازی این بازارچه ها در رضایت مندی مردم از قیمت میوه و تره بار و سایر کالاهای ارائه شده در این بازار تاثیر فراوانی داشته و توسعه این بازارچه ها و تنوع انواع کالا در آن می تواند در این ایام، کاهش بیشتر قیمت ها را درپی داشته باشد.

در شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی علاوه بر این بازارچه بزرگ که بیش از 350 غرفه را در خود جای داده است، چندین بازار سرپوشیده میوه و تربار در گوشه و کنار شهر از سوی شهرداری بجنورد راه اندازی شده است که در ارائه میوه و تره بار با نرخ مناسب به مردم فعالیت می کنند.

