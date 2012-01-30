جشنواره قرآنی کودک و نوجوان در نیکشهر برگزار می‌ شود

حسین ‌اصغر روکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این جشنواره در مقطع پیش‌ دبستانی در رشته‌ حفظ 15 سوره آخر جزء 30 قرآن کریم، اول تا سوم ابتدایی حفظ 25 سوره آخر قرآن و نقاشی با مضامین قرآنی، چهارم و پنجم ابتدایی حفظ 30 سوره آخر قرآن و نقاشی با مضامین قرآنی، مقطع راهنمایی حفظ جزء 30 قرآن و مفاهیم نیمه دوم جزء 30 قرآن همراه با سرود با مضامین قرآنی و در مقطع متوسطه حفظ جزء 29 و 30 قرآن، مفاهیم جزء 30، مقاله‌ نویسی و خوش ‌نویسی سوره مبارکه فجر برگزار می ‌شود.

وی گفت: این جشنواره از طرف اداره تبلیغات اسلامی نیکشهر با همکاری اداره آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این شهرستان برگزار می ‌شود.

وی افزود: در مراسم اختتامیه‌ این جشنواره به نفرات برتر هر رشته هدایایی از طرف اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان اهدا می‌ شود.

کارشناس قرآن اداره تبلیغات اسلامی نیکشهر بیان داشت: این جشنواره با هدف ایجاد فضاهای قرآنی در جامعه و گسترش فرهنگ قرآنی، استفاده از ابعاد هنری قرآن و ارائه الگوهای جدید به منظور انس بیشتر کودکان و نوجوانان با آن، شناسایی رشد و هدایت استعدادهای کودکان و نوجوانان به سمت و سوی انس با قرآن کریم، ایجاد حس رقابت مثبت در بین آنان و ارتقای سطح معلومات قرآنی شرکت‌ کنندگان برگزار می ‌شود.