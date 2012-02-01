صادق گودرزی آزادکار وزن 74 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: حضور در المپیک و کسب مدال در این رقابتها بزرگترین افتخار یک ورزشکار در طول دوران زندگی اش محسوب می شود و مدال این مسابقات با مدال جهانی قابل مقایسه نیست.

وی در مورد تغییر کادر فنی تیم ملی و حضور رسول خادم در راس تیم ملی کشتی آزاد اظهار داشت: ما کشتی گیر هستیم و باید تابع تصمیمات باشیم.



گودرزی در مورد حضورش در رقابتهای آسیایی اظهار داشت: کادر فنی تیم ملی تشخیص داد، مسابقات آسیایی می تواند یک میدان ارزیابی دوباره من برای بازگشت به میادین باشد و من مانند یک سرباز از این تصمیم اطاعت می کنم.