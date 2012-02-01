صادق گودرزی آزادکار وزن 74 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: حضور در المپیک و کسب مدال در این رقابتها بزرگترین افتخار یک ورزشکار در طول دوران زندگی اش محسوب می شود و مدال این مسابقات با مدال جهانی قابل مقایسه نیست.
وی در مورد تغییر کادر فنی تیم ملی و حضور رسول خادم در راس تیم ملی کشتی آزاد اظهار داشت: ما کشتی گیر هستیم و باید تابع تصمیمات باشیم.
گودرزی در مورد حضورش در رقابتهای آسیایی اظهار داشت: کادر فنی تیم ملی تشخیص داد، مسابقات آسیایی می تواند یک میدان ارزیابی دوباره من برای بازگشت به میادین باشد و من مانند یک سرباز از این تصمیم اطاعت می کنم.
دارنده مدال طلای آسیا تاکید کرد: در روزهای اخیر تمرینات خوبی را به خصوص از نظر فنی پشت سر گذاشته ایم و رسول خادم مدیر تیمهای ملی نکات تکنیکی و ریزه کاریهای کشتی را بخوبی به ما آموزش می دهد تا بتوانیم به بهترین شکل فنون را اجراء کرده و از اشتباهات خود بکاهیم.
گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: من از نظر مالی در وضعیت خوبی قرار دارم از طرفی برگزاری لیگ هم باعث شد تا مقداری از نظر مالی به ما کمک شود اما به هرحال ورزشکار آنهم در رشته کشتی نیازمند حمایت مالی است هنوز جوایز دوسال اخیر قهرمانی در جهان و آسیا را نگرفته ایم و حواله های خودرو که به عنوان جایزه مدال جهانی ترکیه به ما تعلق گرفت هنوز به خوردو تبدیل نشده است.
گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: من از نظر مالی در وضعیت خوبی قرار دارم از طرفی برگزاری لیگ هم باعث شد تا مقداری از نظر مالی به ما کمک شود اما به هرحال ورزشکار آنهم در رشته کشتی نیازمند حمایت مالی است هنوز جوایز دوسال اخیر قهرمانی در جهان و آسیا را نگرفته ایم و حواله های خودرو که به عنوان جایزه مدال جهانی ترکیه به ما تعلق گرفت هنوز به خوردو تبدیل نشده است.
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