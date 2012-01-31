امیر علی اکبری، فرنگی کار وزن 96 کیلوگرم کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: سال 2010 در رقابت‌های جهانی مسکو در حضور بزرگان کشتی دنیا صاحب مدال طلا شدم.

وی ادامه داد: خرداد ماه سال جاری ماموران آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ بصورت سرزده به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی آمدند و از من تست گرفتند که متاسفانه جواب تست دوپینگ مثبت درآمد.

علی اکبری ضمن یادآوری اینکه بصورت داوطلبانه تست داده است، تصریح کرد: اگر مشکلی داشتم می‌توانستم آزمایش ندهم و طبق قانون نیز با مشکلی روبه‌رو نمی‌شدم اما بهرحال قسمت من هم این بود که المپیک را از دست بدهم.

وی با اشاره به فشارهایی که طی چند ماه اخیر تحمل کرده است، اظهار داشت: در این مدت خیلی از نظر روحی و روانی تحت فشار بودم و خانواده‌ام نیز بسیار اذیت شدند.

علی اکبری خود را عاشق کشتی خواند و ادامه داد: می‌دانم که طبق تنبیهی که شده‌ام تا خرداد سال 92 نمی‌توانم کشتی بگیرم اما می‌خواهم از مسابقات جهانی سال 2013 به دنیای کشتی بازگردم و در المپیک 2016 حقانیت خودم را ثابت کنم.

علی اکبری در پایان خاطر نشان کرد: من گله‌ای ندارم اما فقط از رسانه‌ها می‌خواهم پیگیر مشکلات ورزشکاران و به خصوص کشتی گیران هم باشند. ما هنوز جوایز مدال‌های سال 2010 را دریافت نکرده‌ایم و از آنجایی که منبع درآمدی نداریم با این هدایا می‌توانیم گذران زندگی کنیم. امیدوارم مسئولان پیگیر حل این مشکل باشند و به ما کمک کنند.