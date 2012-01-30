دستگیری 24 سارق و کشف 20 خودرو سرقتی / کلاهبردار یک میلیاردی به دام افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر،عبدالرضا خیرخواهان فرمانده انتظامی شهرستان کرج در خصوص دستگیری 24 سارق در شهرستان کرج گفت: مأموران انتظامی شهرستان کرج با گشت زنی های محسوس و نامحسوس و اجرای طرح های ارتقای امنیت اجتماعی، در 48 ساعت گذشته موفق به دستگیری هفت سارق خودرو و داخل خودرو، یک نفر سارق منزل و 16 نفر درخصوص سایر سرقت ها شدند.

وی افزود: در پی دستگیری ها و تحقیقات انجام شده، 20 خودرو مسروقه، پنج مورد از اقلام به سرقت رفته از داخل خودروها و 9 مورد سایر اقلام به سرقت رفته از قبیل گوشی موبایل، کارت شناسایی، پلاک خودرو، مدارک خودرو و ... کشف شد.

دستگیری کلاهبردار یک میلیاردی

فردی که با جعل عنوان خود را وابسته به یکی از ارگان های دولتی معرفی کرده و از این طریق از یک شرکت ساختمانی و مهندسی بیش از یک میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود، با هوشیاری و تلاش مأموران پلیس آگاهی استان البرز شناسایی و دستگیر شد.

حمیدرضا گل صباحی رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان البرز با بیان مطلب فوق گفت: در پی دریافت شکایت 2 نفر از مهندسان یک شرکت ساختمانی و مهندسی عمرانی مبنی بر اینکه فردی به نام آرمین با طرح این موضوع که از کارمندان بانفوذ یکی از وزارتخانه های دولتی است، از آنها مبلغ 70 میلیون تومان وجه نقد و همچنین یک دستگاه خودرو هیوندا کلاهبرداری کرده و متواری شده است، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: با انجام تحقیقات گسترده و استفاده از بانک های اطلاعاتی، مأموران موفق شدند چندین آدرس مختلف در شهرهای تهران، دماوند، رودهن و پردیس از فرد متواری به دست آورند که پس از تحقیقات تکمیلی و بررسی های بیشتر مشخص شد که همه این آدرس ها جعلی بوده و کلاهبردار متواری برای اینکه از خود ردپایی به جانگذارد، در تمامی قراردادهای جعلی خود از آدرس صوری نیز استفاده کرده است.

گل صباحی گفت: مخفیگاه آرمین در یکی از مناطق تهران شناسائی شده و ماموران وی را در حالی که قصد تغییر مکان داشته دستگیر کردند.

دستگیری سارقان به عنف نقاب دار

سارقان به عنف نقاب دار در کرج دستگیر شدند.

حسن مرادی رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان البرز با اعلام این خبر گفت: با وصول اخباری مبنی بر سرقت از مغازه های منطقه کیانمهر و مهرشهر رسیدگی به این پرونده در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی های ابتدائی مشخص شد چند نفر سارق با استفاده از پوشش نقاب و سلاح سرد، در ساعات 20 تا 22 با ورود به مغازه و تهدید و ارعاب، اقدام به سرقت وجوه نقد و اجناس سبک از جمله شارژ ایرانسل و زعفران می کردند.

وی ادامه داد: با تشکیل 5 تیم ویژه، شناسایی سارقان در دستور کار مأموران قرار گرفت و با توجه به اقدامات اطلاعاتی و کنترل نامحسوس منطقه، مأموران به دو دستگاه موتورسیکلت که به صورت غیرعادی در حال بررسی و کنترل مغازه ها بودند مشکوک شده و با اعزام 3 اکیپ ویژه به محل و با انجام تعقیب و گریز، 3 نفر از متهمان دستگیر و یک نفر نیز با استفاده از تاریکی هوا متواری شد که با بازجوئی از متهمان دستگیر شده نفر چهارم نیز دستگیر شد.