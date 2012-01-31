حقوق ماهانه کشتی گیران کمتر از 500 هزار تومان است/ تابع تصمیم خادم هستم

حسن رحیمی، کشتی گیر آزادکار وزن 55 کیلوگرم کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: کشتی ایران را پس از 10 سال در مسابقات جهانی صاحب مدال کردم.
وی ادامه داد: پس از این مسابقات که اواخر شهریورماه برگزار شد در مهرماه طی مراسمی برگههایی که در آن نام یک خودرو قید شده بود به ما اهدا و عنوان شد که در آینده نزدیک می توانیم ماشینهای خود را تحویل بگیریم.
رحیمی تصریح کرد: در دوران مدیریت گذشته فدراسیون پیگیر موضوع بودیم اما اعلام کردند بزودی خوردروها به ما تحویل میشود اما پس از گذشت حدود چهار ماه نه از این ماشینها خبری است و نه اینکه جوایز مدالهای خود در رقابتهای آسیایی و جهانی را دریافت کردهایم.
وی در مورد اینکه درآمد کشتی گیران نسبت به برخی رشتههای دیگر مانند بوکسورها بیشتر است، اظهار داشت: ما برای هر روز حضور در اردوی تیم ملی 20 هزار تومان دریافت میکنیم، یعنی در یک ماه در خوشبینانهترین حالت با کسر مالیات کمتر از 500 هزار تومان دریافت میکنیم! پس بهتر است دوستان مدعی این موضوع اطلاعات خود را بالا ببرند.
دارنده مدال طلای جوانان جهان در پایان خاطر نشان کرد: ما به عنوان یک کشتی گیر نباید خود را درگیر مسائل مدیریتی و تغییر و تحولات کادرفنی کنیم. بهرحال من تابع تصمیم کادر فنی هستم و در مسابقات آسیایی کره جنوبی به میدان میروم و امیدوارم بتوانم با جلب نظر رسول خادم مدیر تیمهای ملی و سایر مربیان در رقابتهای المپیک لندن به میدان رفته و در این رویداد مهم صاحب افتخار شوم.
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