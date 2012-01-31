حقوق ماهانه کشتی گیران کمتر از 500 هزار تومان است/ تابع تصمیم خادم هستم

حسن رحیمی، کشتی گیر آزادکار وزن 55 کیلوگرم کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: کشتی ایران را پس از 10 سال در مسابقات جهانی صاحب مدال کردم.

وی ادامه داد: پس از این مسابقات که اواخر شهریورماه برگزار شد در مهرماه طی مراسمی برگه‌هایی که در آن نام یک خودرو قید شده بود به ما اهدا و عنوان شد که در آینده نزدیک می توانیم ماشین‌های خود را تحویل بگیریم.

رحیمی تصریح کرد: در دوران مدیریت گذشته فدراسیون پیگیر موضوع بودیم اما اعلام کردند بزودی خوردروها به ما تحویل می‌شود اما پس از گذشت حدود چهار ماه نه از این ماشین‌ها خبری است و نه اینکه جوایز مدال‌های خود در رقابت‌های آسیایی و جهانی را دریافت کرده‌ایم.

وی در مورد اینکه درآمد کشتی گیران نسبت به برخی رشته‌های دیگر مانند بوکسورها بیشتر است، اظهار داشت: ما برای هر روز حضور در اردوی تیم ملی 20 هزار تومان دریافت می‌کنیم، یعنی در یک ماه در خوشبینانه‌ترین حالت با کسر مالیات کمتر از 500 هزار تومان دریافت می‌‎کنیم! پس بهتر است دوستان مدعی این موضوع اطلاعات خود را بالا ببرند.

دارنده مدال طلای جوانان جهان در پایان خاطر نشان کرد: ما به عنوان یک کشتی گیر نباید خود را درگیر مسائل مدیریتی و تغییر و تحولات کادرفنی کنیم. بهرحال من تابع تصمیم کادر فنی هستم و در مسابقات آسیایی کره جنوبی به میدان می‌روم و امیدوارم بتوانم با جلب نظر رسول خادم مدیر تیم‌های ملی و سایر مربیان در رقابت‌های المپیک لندن به میدان رفته و در این رویداد مهم صاحب افتخار شوم.