فعالیتهای اقتصادی بی حاشیه ضامن سودآوری در منطقه آزاد ارس

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی در جمع سرمایه گذاران و تولیدکنندگان گفت: زمینه های فعالیت گسترده فعالان اقتصادی با بهره مندی از مزایا و تسهیلات متفاوت با سرزمین اصلی در داخل محدوده 20 هزار هکتاری منطقه آزاد ارس با عملیاتی شدن آن از اول بهمن ماه آماده است.

وی با بیان اینکه قدرت و پتانسیل رشد اقتصادی منطقه آزاد ارس از تمام مناطق اقتصادی کشور بیشتر است، تصریح کرد: توان حضور منطقه آزاد ارس در عرصه های بین المللی اقتصادی بیش از سایر مناطق کشور است و این با توجه ویژه دولت بر این منطقه در آینده بسیار نزدیک قابل لمس خواهد بود.

نجفی در خصوص مشکلات ارزی سرمایه گذاران و بازرگانان منطقه آزاد ارس گفت: در جلسه ای با ریاست بانک مرکزی راهکارهای حل این مسئله را بررسی خواهیم کرد.

وی، سالم و بی حاشیه بودن فعالیت سرمایه گذاران و تولید کنندگان را ضمانت سود فراوان در منطقه آزاد ارس دانست و افزود: منطقه آزاد ارس، سازمان استاندارد، گروههای نظارتی و گمرک منطقه آزاد ارس با هرگونه تخلف برخورد خواهند کرد.

عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد ارس همچنین در راستای حل مشکلات ارزی سرمایه گذاران و تولید کنندگانی که مواد اولیه خود را از خارج تامین می کنند بر انجام واردات در مقابل صادرات کالای تولیدی جهت کم کردن وابستگی به انتقال ارز تاکید کرد.

