آرامش در عربستان گمراه کننده است/شیعیان عربستان همواره مظلوم بوده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، "توبی ماتهیسن" محقق در بخش تحقیقات خاورمیانه در دانشگاه کمبریج در همین رابطه در این روزنامه سوئیسی می نویسد: واشنگتن برای این منظور و در راستای تاکید بر این امر، در ماه دسامبر سال گذشته قرارداد فروش سلاح های مدرن زیادی به قیمت 30 میلیارد دلار به ریاض را امضا کرد. ولی در این کشور سلطنتی محافظه کار نیز مقاومت در برابر خاندان سلطنتی و نحوه اداره مستبدانه کشور از سوی آن توسط مردم بویژه از سوی اقلیت شیعه وجود دارد.



در ادامه این مطلب آمده است: در 16 ژانویه در عوامیه در نزدیکی شهر قطیف، هزاران شیعه به خیابانها رفتند تا پیکر یک جوان 22 ساله شیعه به نام عیسی محمود ابوعبدالله را تشیع کنند. وی در12 ژانویه توسط نیروهای امنیتی عربستان کشته شده بود. تشیع پیکر این جوان بعدا به یک تظاهرات ضد رژیم تبدیل شد.

در بخش دیگر این مطلب آمده است: در حالیکه تظاهر کنندگان در فوریه سال 2011 در تظاهرات خود خواهان آزادی زندانیان سیاسی بودند ولی در ماه مارس شعارهای آنها به حق حاکمیت برسرنوشت خود و آزادی و دموکراسی و رعایت حقوق بشر تبدیل و به شدت سرکوب شد. امروز یک آرامش گمراه کننده ای در این کشور وجود دارد. با وجود ممنوعیت تظاهرات، تظاهراتی به ویژه در بخش های شیعه نشین کشور صورت گرفته که ریاض از بروز خبرهای آن جلوگیری نموده و همزمان آنها را سریعا در نطفه خفه کرده است.

عربستان ایران را عامل این ناآرامی ها می داند که البته فعالان شیعی این اتهام را رد می کنند. ماموران پست های کنترل خیابانی در بخش شیعه نشین ایجاد کرده اند که مرتبا درگیری هائی در کنار این پست ها بوجود می آید و در 20 نوامبر سال گذشته اولین شیعه در جریان این درگیریها کشته شد. پس از کشته شدن هر فردی، تشیع پیکر وی به یک تظاهرات ضد رژیم تبدیل می شود که بازهم یک یا چند فرد دیگر در جریان آن کشته می شوند که در یک مورد صدها هزار نفر در شهر قطیف شرکت کردند که تاریخ این بی نظیر بوده است. تظاهر کنندگان در این تظاهرات خواهان سرنگونی خاندان سلطنتی حاکم بر این کشور شدند که در جریان این تظاهرات هم دو جوان دیگر کشته شدند.



ماتهیسن در ادامه می نویسد: رژیم سعودی با مخلوطی از قول اصلاحات، فشار و سرکوب تلاش می کنند تا ناآرامی ها در شهر قطیف را خاموش کند. ضمنا رژیم ریاض قول رسیدگی درباره کشتارهای شیعیان را داد که هرگز نتیجه این بررسی ها را منتشر نکرد. رژیم سعودی بجای آنکه تلاش کند تا شیعیان را درسیاست کشور سهیم نماید، در اوائل ژانویه فهرستی از 23 شیعه فراری را منتشر نمود. انتشار این اطلاعیه، شیعیان را بسیار خشمگین کرد.



شیعیان سالهاست که خواستار مذاکره با مسئولین دولت محلی هستند تا وضعیت آنها را بهتر سازد ولی آنها تا به امروز هیچ موفقیتی در این زمینه نداشته اند. ولی جوانان امروز به یمن ابزار مدرن ارتباطی دارای شبکه شده و فعالیت های خود را سازماندهی می کنند. یک روحانی شیعه که در انتقاد به سران عربستان سعودی خیلی شدید عمل می کند، امروز به رهبر شیعیان در مبارزاتشان علیه ریاض تبدیل شده است. این روحانی که به نام "شیخ نمر" می باشد در این بین نه فقط در عوامیه بلکه در بخش های دیگر شیعه نشین هم نقش رهبری پیدا کرده و همه از او حرف شنوی دارند.



این نویسنده و کارشناس در پایان مطلب خود آورده است: در این استان شرقی عربستان سالهاست که اختلاف شدیدی بین شیعیان که اکثریت ساکنان آن را تشکیل می دهند با خاندان سلطنتی در ریاض وجود دارد. ولی بهار عربی در کشورهای عربی روح تازه ای به شیعیان در مخالفتشان با ریاض داده است. شیعیان سالهاست که از تبعیض ها از سوی رژیم از جمله در زمینه استخدام در ارتش، پلیس و سازمانهای امنیتی گلایه می کنند در حالیکه اکثریت سنی در عربستان، شیعیان را مسلمان ندانسته و اجازه ورود آنها به ساختارهای دولتی و نظامی را نمی دهند. خاندان سلطنتی سعودی نیز بجای آنکه تلاش کند تا با شیعیان کنار بیاید، آنها را تحت فشار بیشتر قرار می دهد. رژیم ریاض در کنار افزایش فشار بر شیعیان همزمان تلاش می کند تا ترس از شیعیان را نزد اکثریت سنی این کشور نیز افزایش دهد. رسانه های گروهی و مفسرین سعودی سال گذشته و سالجاری مرتبا تاکید می کنند که قیام شیعیان در استان شرقی این کشور و همچنین در بحرین، یک توطئه از سوی شیعیان است. رژیم ریاض با این کار می خواهد از همبستگی سنی‌های معترض با شیعیان جلوگیری بعمل آورد. البته تا زمانی که تظاهرات در عربستان به استان شرقی این کشور محدود باشد این هدف رژیم برآورده می شود.