تبلیغات داوطلبین نمایندگی مجلس ایجابی باشد

محمدرضا پوینده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص لزوم رعایت اخلاق انتخاباتی گفت: یکی از مباحث مهم و مورد توجه در اسلام که نسبت به آن سفارش های بسیاری شده و حتی در برخی از آیات و روایات در رابطه با آن قسم یاد شده است بحث اخلاق و سفارش به اخلاق حسنه و نیکوست.

وی افزود: اخلاق انتخابات همان اخلاق انسانیت به معنای تمام کلمه است با در نظر گرفتن چهارچوب قوانین مشخص در این زمینه که رعایت آن برای همه عناصر و ارکان ذیربط امر انتخابات واجب و ضروری خواهد بود.

وی تصریح کرد: در مراحل مختلف انتخابات چه امور اجرائی و چه نظارتی رضایت خداوند و حفظ حقوق مردم و کاندیداها باید در دستور کار مدیران و عوامل برگزاری قرار گرفته و شفافیت در گفتار و کردار آنها مشهود باشد.

وی گفت: مجریان و ناظران امر انتخابات باید با صحه صدر عملکرد کاندیداها را رصد کرده و برای تائید یا رد صلاحیت افراد به توانمندیها و پتانسیل اجرائی افراد توجه کرده و ایمان به نظام اسلامی و ارزشهای انقلاب و ولایت مداری کاندیداها را ملاک قرار دهند.

مدیر کل اداره میراث فرهنگی البرز افزود: کاندیداهای انتخابات باید واقعیت گرائی را شعارهای انتخاباتی و تبلیغات خود مدنظر داشته و از تبلیغات بی مورد و خارج از اختیارات و وظایف یک نماینده مجلس خودداری کنند تا حقوق رای دهنده را رعایت کرده و اجازه انتخابی آگاهانه و همراه با بصیرت را به آنها داده باشند.

وی گفت: تبلیغات بی مورد و خلاف واقعیت در آینده با عدم تحقق، بی اعتمادی مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی و خدشه دار شدن آرامش جامعه را سبب خواهد شد که بی شک هیچ یک از مسئولان و خدمتگزاران نظام آن را طلب نمی کنند.

پوینده تصریح کرد: عملکرد و تبلیغات کاندیدا باید ایجاب کننده اعتماد مردم و تعامل بیش از پیش مسئولان برای خدتگزاری باشد و در عرصه خدمت هیچ کاندیدی نباید دیگری را سلب کرده و در مقام تخریب وی برآید.

وی توجه و در نظر گرفتن حقوق مسلم رای دهنده، کاندیدا و آینده نظام جمهوری اسلامی را شرط اساسی رعایت اخلاق انتخاباتی دانست و گفت: هر فردی که نسبت به حقوق مردم و آینده نظام متعهد و مسئول باشد هرگز بی اخلاقی و بی قانونی نخواهد کرد.