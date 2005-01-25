آمريكا "ربات هاي سرباز" به عراق اعزام مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه البيان، ارتش آمريكا آخرين آزمايش ها را بر روي مدل طراحي شده "سربازهاي ربات" را كه براي درگيري در عراق ساخته شده است ، آزمايش كرد انتظار مي رود از اوايل مارس آينده (اسفند) در صحنه هاي درگيري مشاركت كنند .



ربات هاي سرباز يا نظاميان مكانيكي كه تعدادشان به 18 عدد مي رسد با سيستم كنترل از راه دور كار مي كنند واولين عناصر خودكار خواهند بود كه ارتش آمريكا آنها را در درگيري هاي واقعي به كار خواهند گرفت.



اين نظاميان مكانيكي اولين مجموعه اي خواهند بود كه پيش از عملي شدن پروژه بزرگي كه دست اندركاران صنايع دفاعي آمريكا مانند لاكهيد مارتين و ژنرال ديناميكس در صدد اجراي آن هستند، بكار گرفته خواهند شد نام اين پروژه را طرح "سيستم ادوات جنگي آينده " ناميده اند.



در امر ساخت رباط هاي سرباز شركت محدود " سوردز" فعاليت مي كند و همان نامي است كه به ربات سرباز كه طولش سه پا است اطلاق شده است .



اظهار نظر نظاميان آمريكايي نسبت به دوستان جديدشان مثبت اعلام شده است آنها گفته اند ربات هاي سرباز حداقل مثل ما نيازي به آموزش يا لباس يا غذا ندارند.



سران نظامي آمريكا فورا اعلام كردند كه سرباز نظامي هرگز به معناي رباط مبارز نيست كه به ديدن آنها در فيلم هاي خيالي علمي عادت كرده ايم اين سربازان تنها در صورت فرمان يك فرمانده انساني شليك خواهد كرد و زماني كه اين فرمانده هدف مورد نظر را از طريق عدسي دوربين كارگذاشته شده در رباط سرباز رديابي كند بر روي دكمه از راه دور فشار وارد كند و سپس به آن شليك مي كند.