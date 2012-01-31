مقام معظم رهبری کانون اتحاد جهان اسلام هستند

حجت الاسلام مصطفی حجاب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اتحاد در هر مکان و جایگاهی که باشد، مایه موفقیت و پیشرفت آن جامعه خواهد بود.

این استاد حوزه و دانشگاه کرمانشاه با اشاره به سفارش اکید پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار به حفظ اتحاد و وحدت مسلمین، تاکید کرد: در دین مبین اسلام، اتحاد و وحدت و ایجاد برادری بین مسلمانان از امور معنوی و با اجر اخروی مشخص شده است و مسلمان را از تفرقه و جدایی برحذر داشته است.

حجت الاسلام حجاب گفت: پیامبر بارها برای حفظ اتحاد موجود میان مسلمان فرمایش می کردند که همه مسلمان باید به حبل المتین الهی تمسک جویند و از تفرقه پرهیز کنند.

وی با اشاره به نیاز حیاتی مسلمان امروز جهان به وحدت در مقابله با توطئه صهیونیسم و ایادی استکبار، افزود: مهمترین ترس کنونی دشمنان اسلام و بشریت وجود اتحاد بین مسلمان، خصوصا کشورهای اسلامی است و از هر ترفند و فتنه ای برای از بین بردن این برادری دینی استفاده می کنند.

این استاد حوزه و دانشگاه گفت: خوشبختانه در کشوری همانند ایران اسلامی، مقام معظم رهبری کانون اتحاد مسلمان این مملکت و حتی جهان اسلام هستند.

وی با اشاره به اینکه این وحدت باید همه گیر و کاربردی شود، تاکید کرد: ولایت فقیه در اسلام نقش یک کانون و مرکزیت مشترک برای مسلمان را ایفا می کند و در صورت تبعیت از مقام عظمای ولایت هیچ یک از توطئه های دشمنان برای از بین بردن صفوف مومنان و ملت اسلامی، بی اثر خواهد بود.

حجت الاسلام حجاب گفت: در استان کرمانشاه مذاهب بسیاری داریم که خوشبختانه اتحاد و همنشینی خاصی در بین این مذاهب را شاهدیم که در نوع خود بسیار بی نظیر و الگو برای سایر مناطق است.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه هیچ تفاوتی بین انسانها نیست، مگر در تقوا، افزود: مدت زمانی است که برخی از دستگاه ها با تلقین برخی عقاید ملی گرایی می خواهند مسلمانان را در مقابل هم قرار دهند و با ایجاد گروه ها و اجتماع های خاص، عملا وارد فاز عملیاتی تفرقه بین اتحاد مسلمانان شوند.

این استاد حوزه و دانشگاه در پایان گفت: نوک پیکان حمله های فرهنگی و اعتقادی دشمنان از بین بردن اصول مهم و عملی دین مبین اسلام در جوامع اسلامی است و تنها راه مقابله با این هجمه ناجوانمردانه دشمنان تمسک به قرآن کریم و خاندان امامت و نبوت است.

