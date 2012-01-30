بنیاد مسکن مازندران 18 هزار فرصت شغلی ایجاد کرد

سید مجید هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سهمیه و تعهد بنیاد مسکن استان برای ایجاد شغل 9 هزار و 700 فرصت بوده که با بیش از 200 درصد تحقق به 18 هزار فرصت شغلی رسید.

وی افزود: به ازای هر 60 متر مربع زیربنا یک فرصت شغلی فراهم می‌شود و طبق دستورالعمل اجرایی این فرصت‌های اشتغال در روستاها، مسکن مهر و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت محقق شد.

وی با اشاره به صدور سند مالکیت روستایی برای روستاییان اظهار داشت: تا پایان سال 89 برای بیش از 200 هزار خانوار روستایی سند مالکیت صادر شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن مازندران افزود: خوشبختانه آیین‌ نامه اجرایی برنامه پنجم توسعه، به بنیاد مسکن ابلاغ شده و صدور سند مالکیت ادامه خواهد د اشت.

هاشمی، عمده‌ ترین مشکل در خصوص اجرای طرح‌های هادی روستاها را محدودیت منابع دانست و گفت: در مازندران بیش از سه هزار و 200 روستای دارای سکنه وجود دارد که گستره اجرای طرح‌های هادی را تحت شعاع محدودیت منابع قرار داده است.

وی یادآور شد: از سال 84 تا پایان 89 بیش از 103 هزار واحد در روستاها ساخته شده است.

وی اضافه کرد: برای سال 90 اعتبار احداث 12 هزار واحد مسکونی تامین شده و به متقاضیان ساخت واحدهای روستایی تا سقف یکصد میلیون ریال تسهیلات پرداخت می‌شود.

