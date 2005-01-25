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۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۹:۳۰

تيم كشتي سلام از سفر به ياريگين بازماند

تيم كشتي آزاد اسلام كه قراربود به نمايندگي از كشورمان درجام معتبر ياريگين روسيه شركت كند، بعلت عدم صدور ويزا براي برخي ازنفرات اعزامي، ازسفربازماند.

به گزارش خبرنگار" مهر" كشتي ايران درسالهاي اخير درجام معتبر ايران ياريگين كه هرساله درشهركراسنويارسك روسيه برگزارمي شود، غايب بوده است، قرار بود با همت باشگاه سلام كشتي گيران اين تيم راهي جام ياريگين شوند كه اين امرمحقق نشد.
گفتني است: جام ياريگين درروزهاي 9 تا 11 بهمن ماه جاري برگزارخواهد شد.

کد مطلب 152121

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