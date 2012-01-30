مسئولان رباط کریم با آرمانهای امام راحل تجدید میثاق کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان شهرستان رباط کریم امروز دوشنبه در همزمان با فرا رسیدن سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور در حرم مطهر امام خمینی(ره) با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

شرکت کنندگان در این مراسم با نثار تاج گل و قرائت فاتحه یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) را گرامی داشتند.

امام جمعه شهرستان رباط کریم در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: تمامی مسئولان و مردم وظیفه دارند تا در راستای حفظ آرمانها و دستاوردهای اصیل نظام مقدس جمهوری اسلامی تلاش کنند، چرا که این نظام برای رسیدن به این دستاوردها خون‌های بسیاری را در دوران انقلاب نثار کرده است.

حجت السلام حسینعلی محمدی نژاد اظهار داشت: دهه فجر، دهه پیروزی اسلام بر کفر جهانی است و امام راحل با اتکا به قدرت لایزال الهی و با توسل به پشتیبانی اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و مردم، انقلاب شکوهمند را به پیروزی رساند.

این مسئول وجود با صلابت و محکم امام راحل(ره) و هوشیاری و پیروی صادقانه ملت از امام راحل را دو شاخصه بزرگ انقلاب اسلامی عنوان و اعلام کرد: امام راحل(ره) توانستند در مقابل تمامی هجمه های دشمنان اسلام و قرآن مقاومت کند و پیروز شوند.

وی با اشاره به تحولات پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 و الگو گرفتن کشورهای اسلامی از این انقلاب نیز ادامه داد: امروز در برخی از کشورهای جهان، بیداری و خیزش های اسلامی ایجاد شده که به واسطه همان بیداری بود که در سال 57 در ایران با رهبری حضرت امام خمینی (ره) و با همراهی ملت شجاع ایران اسلامی اتفاق افتاد.

محمدی نژاد ادامه داد: اگر هم اکنون شاهد هستیم که مردم در کشورهای اسلامی به میدان آمده اند به واسطه همان بیداری است که امام عظیم الشان برای جهان اسلام به ارمغان آورد و نتیجه آن بیداری مردم در اروپا و غرب در حال تداعی است.