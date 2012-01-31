70 درصد تولیدات ورنی اهر صادر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر زواری از آموزش بیش از 250 نفر از علاقه مندان صنایع دستی خبر داد و گفت: بیش از 200 نفر از متقاضیان وام مشاغل خانگی در رشتههای مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی به بانکهای عامل معرفی شدند که میزان تسهیلات معرفی شده به بانکهای عامل بالغ بر یک میلیارد ریال است.
زواری گفت: اکثر متقاضیان مشاغل خانگی دراین حوزه ورنی، گلیم، معرق، منبت، سوزن دوزی، طراحی و سایر امور هنری و سنتی هستند.
رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری، صنایع دستی شهرستان اهر تصریح کرد: شهرستان اهر و منطقه ارسباران یکی از مناطق مهم تولید صنایع دستی عشایری و روستایی بهخصوص تولید ورنی است که سالانه بیش از 14هزار تخته ورنی تولید میشود که علاوه بر مصرف داخلی 70 درصد تولیدات ورنی منطقه به خارج از کشور صادر می شود.
وی ادامه داد: در این راستا جشنواره منطقهای ورنی به صورت سالانه برای معرفی این محصول منحصر به فرد صنایع دستی شهرستان اهر و منطقه ارسباران در شهریورماه هر سال برگزار میشود که بر اساس گفته معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی کشور از سال آتی به صورت کشوری در اهر برگزار می شود.
نظر شما