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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۳۶

زمانی در گفتگو با مهر:

آملی ها 500 تخته فرش بافتند

آملی ها 500 تخته فرش بافتند

آمل - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بازرگانی آمل از بافت 500 تخته فرش توسط بافندگان این شهرستان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

عباس علی زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرشهای بافته شده توسط بافندگان فرش آمل ترکی بافت، فارسی بافت و دسته ای و در ابعاد یک متر، 6 متر و 12 متر بوده است.

وی یادآور شد: بیشتر تولید بافندگان فرش آملی در داخل کشور عرضه و صادراتی نبوده است.
 
رئیس اداره بازرگانی آمل، از پرداخت 1.2 میلیارد ریال تسهیلات حمایتی به بافندگان فرش دستی در این شهرستان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و گفت: این میزان تسهیلات حمایتی به 80 بافنده فرش آمل و به هرنفر 15 میلیون ریال پرداخت شد.
 
وی به عضویت بیش از هزار نفر در اتحادیه فرش این شهرستان اشاره کرد و افزود: در9 ماهه امسال 181 نفر از این تعداد زیرپوشش بیمه قرار گرفتند و پرونده بقیه بافندگان فرش این شهرستان درحال تکمیل است.
 
رئیس اداره بازرگانی آمل ادامه داد: شرایط بیمه شدن بافندگان فرش، منوط به اخذ کارت مهارت و صلاحیت فنی از مرکزآموزش فنی و حرفه ای است.
کد مطلب 1521215

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