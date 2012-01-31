آملی ها 500 تخته فرش بافتند

عباس علی زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرشهای بافته شده توسط بافندگان فرش آمل ترکی بافت، فارسی بافت و دسته ای و در ابعاد یک متر، 6 متر و 12 متر بوده است.

وی یادآور شد: بیشتر تولید بافندگان فرش آملی در داخل کشور عرضه و صادراتی نبوده است.

رئیس اداره بازرگانی آمل، از پرداخت 1.2 میلیارد ریال تسهیلات حمایتی به بافندگان فرش دستی در این شهرستان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و گفت: این میزان تسهیلات حمایتی به 80 بافنده فرش آمل و به هرنفر 15 میلیون ریال پرداخت شد.

وی به عضویت بیش از هزار نفر در اتحادیه فرش این شهرستان اشاره کرد و افزود: در9 ماهه امسال 181 نفر از این تعداد زیرپوشش بیمه قرار گرفتند و پرونده بقیه بافندگان فرش این شهرستان درحال تکمیل است.

رئیس اداره بازرگانی آمل ادامه داد: شرایط بیمه شدن بافندگان فرش، منوط به اخذ کارت مهارت و صلاحیت فنی از مرکزآموزش فنی و حرفه ای است.