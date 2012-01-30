به گزارش خبرنگار مهر علی اکبر ولایتی عصر امروز در همایش بین المللی جوانان و بیداری اسلامی که در مرکز همایش های برج میلاد در حال برگزاری است پس از سخنان عرفان الحق اندیشمند پاکستانی با اشاره به مقاومت مردم پاکستان علیه استکبار افزود: مردم پاکستان در برابر تهاجمات آمریکا خواهند ایستاد ضمن آنکه پاکستان کشوری است که حول محور اسلام شکل گرفته است و امیدواریم روز به روز اقتدارش بیشتر شود.

ولایتی همچنین در ابتدای این همایش در خصوص دیدار امروز جوانان انقلابی با رهبر معظم انقلاب اسلامی افزود: باید از ایشان تشکر کنیم که این توفیق را به ما دادند تا جلسه ای پرشور و بسیار موثری را با معظم له داشته باشیم و خوشبختانه در این دیدار از رهنمودهای آیت الله خامنه ای بهره مند شدیم.

وی با بیان اینکه عصر امروز همایش بین المللی جوانان و بیداری اسلامی به کار خود پایان می دهد گفت: امیدواریم این همایش پیامدهای مثبتی را برای جوانان و امت اسلامی داشته باشد.