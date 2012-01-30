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۱۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۰۹

ولایتی:

مردم پاکستان در برابر تهاجمات آمریکا خواهند ایستاد

مردم پاکستان در برابر تهاجمات آمریکا خواهند ایستاد

دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی با اشاره به مقاومت مردم پاکستان علیه استکبار گفت: مردم پاکستان در برابر تهاجمات آمریکا خواهند ایستاد.

به گزارش خبرنگار مهر علی اکبر ولایتی عصر امروز در همایش بین المللی جوانان و بیداری اسلامی که در مرکز همایش های برج میلاد در حال برگزاری است پس از سخنان عرفان الحق اندیشمند پاکستانی با اشاره به مقاومت مردم پاکستان علیه استکبار افزود: مردم پاکستان در برابر تهاجمات آمریکا خواهند ایستاد ضمن آنکه پاکستان کشوری است که حول محور اسلام شکل گرفته است و امیدواریم روز به روز اقتدارش بیشتر شود.

ولایتی همچنین در ابتدای این همایش در خصوص دیدار امروز جوانان انقلابی با رهبر معظم انقلاب اسلامی افزود: باید از ایشان تشکر کنیم که این توفیق را به ما دادند تا جلسه ای پرشور و بسیار موثری را با معظم له داشته باشیم و خوشبختانه در این دیدار از رهنمودهای آیت الله خامنه ای بهره مند شدیم.

وی با بیان اینکه عصر امروز همایش بین المللی جوانان و بیداری اسلامی به کار خود پایان می دهد گفت: امیدواریم این همایش پیامدهای مثبتی را برای جوانان و امت اسلامی داشته باشد.

کد مطلب 1521219

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