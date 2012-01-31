ارائه خدمات معمولی با ترفند "رایگان" در آژانسهای مسافرتی

به گزارش خبرنگار مهر، دفاتر خدمات مسافرتی که عمده فعالیت آنها فروش تورهای گردشگری است سعی می کنند به هر نحو شده تعداد مراجعه کنندگان خود را افزایش دهند تا افراد بیشتری در تورهای گردشگری ثبت نام کنند. به همین دلیل استفاده از بار روانی کلمه "رایگان" در بیشتر تبلیغات آنها مشهود است.

ارائه آب معدنی رایگان در محل اقامت، کارت شارژ تلفن دو هزار تومانی، ترانسفر، راهنمای فارسی زبان محلی، تور گردشگری یک روزه رایگان در سفرهای خارجی و ... از جمله تبلیغات این دفاتر است که اگر مسافری به حقوق خود آشنا باشد متوجه خواهد شد که بسیاری از این خدمات حق بدیهی اوست.

آب معدنی رایگان!

آب معدنی که قیمت آن تنها 300 تا 400 تومان است و باید در هر اتاق هتل و محل اسکان گردشگر موجود باشد به عنوان یک خدمت رایگان به گردشگر القا می شود.

خدماتی از این قبیل جز خدمات معمول یک هتل است که آژانسداران از آن به عنوان خدمت رایگان به مسافران و تبلیغ تور گردشگری خود استفاده می کنند.

ترانسفر رایگان!

این موارد نه تنها در تورهای گردشگری داخلی بلکه در تورهای گردشگری خارجی بسیار مشهود است. بیشتر هتلهای کشورهای دیگر برای گردشگران خارجی خود ترانسفر رایگان قرار می دهند تا آنها را با خودروی مخصوص هتل از فرودگاه به محل اسکان همراهی کنند هر چند که این گونه خدمات در نهایت با قیمت اتاق محاسبه می شود اما به نام خدمات رایگان به مسافر تلقی خواهد شد به این ترتیب یک دفتر خدمات مسافرتی ایرانی نیز این خدمات را در نظر مسافر بزرگ جلوه می دهد.

راهنمای نامرئی رایگان!

از سوی دیگر برخی راهنمایان گردشگری محلی و فارسی زبان به خصوص در شهرهایی مانند دبی حضور فعالی دارند. آنها اگر فرصت کنند وظیفه دارند به مسافری که وارد هتل شده است مراجعه کرده و به سوالات آنها و مشکلاتشان پاسخ بدهند اما این خدمات معمولا مورد رضایت گردشگران نیست چون این راهنماها در یک لحظه به چندین هتل و گردشگر مراجعه می کنند و بیشتر مسافران از خدمات این راهنماهای محلی بهره مند نیستند و از آنها تنها یک شماره تلفن در اختیار دارند.

تورهای نیم روزه رایگان سازمانهای دولتی

در مقابل تقلا و تلاش دفاتر خدمات مسافرتی برای تبلیغ خدمات بدیهی تورهای گردشگری و هتلها، برخی مراکز و نهادهای دولتی تورهای گردشگری رایگان برگزار می کنند.

تور گردشگری رایگان یک روزه در بافت تاریخی منطقه 12 در شهرداری تهران، تور رایگان تهران گردی ویژه گردشگران خارجی در نوروز، بازدید رایگان از موزه های کشور در روز جهانی موزه، بازدید رایگان از موزه های یک شهر در روز خاصی مانند پیش بینی روزی خاص برای یک استان و یا برگزاری تورهای بازدید از بوستانهای تهران و یا یک مکان تاریخی و دیدنی خاص از جمله ابتکارهای سازمانهای دولتی است.

این تورهای گردشگری معمولا در ایام نوروز و یا در دوره زمانی خاص آن هم در تعداد محدود برگزار می شود به همین دلیل است که تبلیغات چندان وسیعی درباره آنها انجام نمی شود.

اجرای تور گردشگری رایگان به یک کشور خارجی

اما در میان تمام تلاشها برای استفاده مردم از تورهای گردشگری و القای برخی خدمات بدیهی تورهای دفاتر خدمات مسافرتی به گردشگران به عنوان خدمات ویژه، کشورهایی مانند مالزی، ژاپن و آلمان با ابتکاراتی منحصر به فرد تبلیغات خدمات رایگان تورهای گردشگری خود را در سطح جهانی انجام می دهند.

به عنوان مثال در اقدامی خلاقانه، سازمان گردشگری ژاپن اعلام کرده است که در محدوده زمانی معین و در تعداد محدود تورهای گردشگری رایگان به ده هزار متقاضی سفر به ژاپن برگزار می کند اما در قبال بلیت سفر رایگان، گردشگران متعهد می شوند که در فضای مجازی مطلبی درباره گردشگری ژاپن بنویسند.

به این ترتیب هزاران هزار تبلیغ گردشگری ژاپن در سایت های اینترنتی منتشر می شود این درحالی است که هزینه این تور در مقابل تبلیغ گردشگری ژاپن در فضای اینترنتی گسترده بسیار ناچیز است.

اما کشورهای دیگر مانند مالزی نیز با دعوت رایگان از گروههای مختلف مانند تجار، دانشجویان، وبلاگنویسان و ... سعی می کنند هم آنها را به کشورشان دعوت کنند و هم اینکه با یک بار گردش رایگان در این کشور زمینه آشنایی آنها را با امکانات تحصیلی، گردشگری، اقتصادی و ... حتی سرمایه گذاری در مالزی فراهم می کند.

ضمن آنکه بیشتر این افراد ترغیب می شوند بار دوم با خانواده و یا دوستان خود به مالزی سفر کنند و یا در ایامی مانند جشنواره های گل و گیاه دغدغه رفتن به این کشور را برای دیگران ایجاد کنند.

اما کشوری مانند فرانسه، آلمان و آرژانتین نیز در برخی از ایام سال برای جذب گردشگر خارجی تور رایگان برگزار می کنند و یا در موزه های مهم کشور خود را به روی گردشگران بنا به مناسبتهای خاص حتی تا ساعات پایانی شب باز می گذارند به این ترتیب افراد مشتاق به سفر سعی می کنند در چنین روزهایی به این کشورها سفر کنند.

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گزارش از فاطیما کریمی