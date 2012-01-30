"یورگن کلاپ" قراردادی جدید با دورتموند به امضا رساند

به گزارش خبرگزاری مهر، کلاپ در سال 2008 از ماینتس به دورتموند پیوست و این تیم را در سال 2011 به هفتمین عنوان قهرمانی‌اش در رقابت‌های بوندس‌لیگا رساند. تیم او جوان‌ترین قهرمان تاریخ بوندس‌لیگا از سال 1963 (سال تاسیس بوندس‌لیگا) تا به حال شناخته می‌شود.

"هانس یواخیم واتسکه"، رئیس باشگاه دورتموند در گفتگو با خبرنگاران گفت: از اینکه قرارداد کلاپ و زورک را تمدید کرده‌ایم، بسیار خوشحالیم. هر دو این افراد عملکرد بسیار خوبی در چند سال اخیر در باشگاه داشته‌اند.

دورتموند هم اکنون با بایرن مونیخ صدرنشین رقابت‌های بوندس‌لیگا هم امتیاز است و در 13 بازی قبلی خود در رقابت‌های لیگ شکست ناپذیر بوده است.

کلاپ بعد از تمدید قراردادش گفت: بسیار خوشحالم که هدایت چنین باشگاه فوق العاده‌ای را برعهده دارم. هواداران دورتموند بی نظیرند، برای بازی‌های خانگی 80 هزار تماشاگر در ورزشگاه حضور پیدا می‌کنند و این بعد از بارسلونا بیشترین میانگین تماشاگر محسوب می‌شود.