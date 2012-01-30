  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۰:۴۴

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: پیگیری دیدار مرحله گروهی مسابقات هندبال قهرمانی آسیا با رویارویی تیم‌های ایران و ژاپن و ادامه مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2012 آفریقا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه یازدهم بهمن‌ماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با هفتم ربیع الاول سال 1433 هجری قمری و سی و یکم ژانویه سال 2012 میلادی.

- مرحله گروهی مسابقات هندبال قهرمانی آسیا که در شهر جده عربستان برگزار می‌شود، امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری خواهد شد:
گروه A:
* ایران - ژاپن
گروه B:
*  قطر - عربستان

- مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2012 آفریقا که به صورت مشترک در دو کشور گابن و گینه استوایی برگزار می‌شود، امروز با انجام دیدارهای زیر پیگیری خواهد شد:
گروه C:
* نیجریه - مراکش
* گابن - تونس

- دور رفت از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی اسپانیا موسوم به (Copa del Rey) امروز با برگزاری دیدار میراندس با آتلتیکومادرید آغاز می‌‍شود.

- هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دیدار پارما و یوونتوس آغاز می‌شود.

کد مطلب 1521236

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها