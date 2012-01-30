تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه یازدهم بهمن‌ماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با هفتم ربیع الاول سال 1433 هجری قمری و سی و یکم ژانویه سال 2012 میلادی.

- مرحله گروهی مسابقات هندبال قهرمانی آسیا که در شهر جده عربستان برگزار می‌شود، امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری خواهد شد:

گروه A:

* ایران - ژاپن

گروه B:

* قطر - عربستان

- مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2012 آفریقا که به صورت مشترک در دو کشور گابن و گینه استوایی برگزار می‌شود، امروز با انجام دیدارهای زیر پیگیری خواهد شد:

گروه C:

* نیجریه - مراکش

* گابن - تونس

- دور رفت از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی اسپانیا موسوم به (Copa del Rey) امروز با برگزاری دیدار میراندس با آتلتیکومادرید آغاز می‌‍شود.

- هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دیدار پارما و یوونتوس آغاز می‌شود.