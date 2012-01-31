"دونده دشتها" به لرستان روی خوش نشان داد/ بازگشت آهوی ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، آهوی ایرانی که سالها قبل در دشت های استان لرستان و به ویژه شهرستان کوهدشت می خرامید طی 10 تا 15 سال اخیر به جز مشاهداتی اندک توسط مردم محلی تقریبا در زیستگاههای استان منقرض شده بود.

این در حالیست که روایتها و قصه های مردمان لر حکایت از وفور جمعیت این گونه زیبا و تیزرو در 30 سال قبل دارد به طوریکه که روزگاری دشت‌های لرستان محل تاخت و تاز آهوها بوده است.

شکار بی رویه، آهو را از لرستان گریزان کرد

با این تفاسیر به دلیل شکار بی رویه آهو در دشتهای لرستان به خاطر وفور سلاح در میان مردم جمعیت این گونه رو به کاهش نهاد به طوریکه طی سالهای اخیر مشاهده چندانی از وجود این گونه در دشتهای لرستان گزارش نشد تا جایی که موضوع منقرض شدن نسل این گونه در استان قوت گرفت.

طی روزهای اخیر بازهم "دونده دشت ها" به رغم بی مهری های گذشته به لرستان و طبیعت این استان روی خوش نشان داد تا دوباره رد پای آهوی ایرانی در طالع طبیعت استان به چشم بخورد.

مشاهده 6 راس آهوی ایرانی در لرستان

معاون محیط طبیعی اداره کل محیط زیست استان لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: بالاخره در پی تحقیقات صورت گرفته در طول یک سال اخیر 6 راس آهوی ایرانی در دشت های لرستان مشاهده شد.

قائد رحمتی با اشاره به مشاهده این آهوان در 35 کیلومتری جنوب کوهدشت، بیان داشت: این گونه یکی از گونه های حمایت شده است که تاکنون فکر می کردیم در استان منقرض شده است.

وی با اشاره به گزارش معدودی که از وجود این گونه در استان ارائه شده بود، عنوان کرد: زیستگاه آهوی ایرانی در لرستان در منطقه گرمسیری کوهدشت بوده است.

معاون محیط طبیعی اداره کل محیط زیست استان لرستان با اشاره به اینکه مشاهده این تعداد آهوی ایرانی در طول 15 سال اخیر موضوعی نادر در استان است، افزود: تاکنون تنها گزارشهای تایید نشده ای از وجود آهو در لرستان داشتیم.

مشاهده آهو توفیقی برای طبیعت لرستان

قائد رحمتی از مشاهده این تعداد آهو در لرستان به عنوان توفیقی برای این استان یاد کرد و بیان داشت: اگر بتوانیم محل مشاهده این گونه را به عنوان منطقه حفاظت شده ثبت کنیم و سطح حفاظت منطقه را ارتقا دهیم امید به افزایش جمعیت این گونه وجود دارد.

وی با بیان اینکه آهو گونه دوقلوزایی است، افزود: در صورت ارتقا امنیت منطقه برای این گونه می توانیم شاهد افزایش جمعیت آن باشیم.

معاون محیط طبیعی اداره کل محیط زیست استان لرستان با اشاره به پیگیری برای تهیه طرح ارتقا سطح حفاظت منطقه یاد شده بیان داشت: اگر همکاری منابع طبیعی و سازمان صنعت، معدن و تجارت را داشته باشیم هرچه سریعتر این منطقه حفاظت شده اعلام می شود.

مکاتبه با سایپا برای حمایت از طرح حفاظتی آهو در لرستان

قائد رحمتی وسعت منطقه مد نظر برای تبدیل به منطقه حفاظت شده را 25 هزار هکتار عنوان کرد و یادآور شد: همچنین در این راستا مکاتبه ای با شرکت سایپا به منظور حمایت از این طرح صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه شرکت سایپا طی تفاهم نامه ای با سازمان محیط زیست به مدت 5 سال از سال 2010 به عنوان حامی آهوی ایرانی معرفی شده است، ادامه داد: امیدواریم با مکاتباتی که با این شرکت صورت گرفته از طرح های تحقیقاتی و آموزشی و همچنین ارتقا سطح حفاظت زیستگاه این گونه در لرستان حمایت هایی صورت گیرد.

معاون محیط طبیعی اداره کل محیط زیست استان لرستان افزود: همچنین در این راستا مکاتباتی با معاونت محیط طبیعی سازمان محیط زیست کشور به منظور به کارگیری نیروی محیط بان و استقرار پاسگاه در منطقه صورت گرفته است.

قائد رحمتی با بیان اینکه ممکن است گونه آهوی ایرانی مشاهده شده در لرستان گونه ای جدید باشد، یادآور شد: در این راستا کارهای تحقیقاتی در دستور کار قرار گرفته که نیازمند حمایت سازمان محیط زیست است.

روزگار خوش آهوی ایرانی در 40 سال پیش

یک کارشناس ارشد تنوع زیستی و زیستگاهها نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت آهوی ایرانی در لرستان اظهار داشت: کمتر از 40 سال پیش آهوی ایرانی در لرستان جمعیت مناسبی داشته است.

مجید دریکوند با اشاره به زندگی آهوی ایرانی در زیستگاههای شهرستان کوهدشت بیان داشت: بخشی از جمعیت این گونه در لرستان بومی و بخشی دیگر مربوط به آهوان مهاجری بوده که از استانهای مرزی از جمله ایلام، خوزستان و کرمانشاه وارد لرستان می شده اند.

وی با اشاره به آب و هوای مطلوب شهرستان کوهدشت در زمستان، بیان داشت: آهوی ایرانی در سالهای قبل زمستان گذرانی خود را در کوهدشت انجام می داد.

دبیر شورای هماهنگی تشکلهای زیست محیطی لرستان ادامه داد: این در حالیست که به خاطر وفور سلاح در استان و شکار غیرمجاز جمعیت این گونه در لرستان به شدت کاهش پیدا کرد به طوریکه از دهه 70 به بعد مشاهده های تکی از این گونه از سوی افراد محلی گزارش شده است.

شکار بی رویه جمعیت آهوی ایرانی را کاهش داده است

دریکوند آخرین مشاهدات آهوی ایرانی را مربوط به حداقل 12 سال گذشته دانست و بیان داشت: این گونه نقش مهمی در چرخه تنوع زیستی به عهده دارد.

وی با بیان اینکه روند کلی حیات این گونه در ایران رو به کاهش است، یادآور شد: شکار بی رویه جمعیت اهوی ایرانی را به شدت کاهش داده است.

این کارشناس ارشد تنوع زیستی و زیستگاهها همچنین در واکنش به مشاهده 6 راس آهوی ایرانی در لرستان نیز بیان داشت: با توجه به همجوار بودن کوهدشت با زیستگاههای آهوی ایرانی در خوزستان و کرمانشاه احتمال اینکه این تعداد آهو به لرستان مهاجرت کرده باشند وجود دارد.

دریکوند "غذا، آب و پناه" را سه عامل زندگی گونه های حیات وحش دانست و بیان داشت: ممکن است به دلایل مختلی این آهوان به استان لرستان مهاجرت کرده و این منطقه را برای زاد و ولد انتخاب کرده باشند.

ضرورت ارتقا سطح حفاظت منطقه مشاهده آهوها در لرستان

وی احتمال بومی بودن این آهوها را کم دانست و یادآور شد: با این حال لرستان در گذشته زیستگاه آهوی ایرانی بوده و اینکه امروز نیز جمعیتی از این گونه در استان وجود داشته باشد بعید نیست.

دبیر شورای هماهنگی تشکلهای زیست محیطی لرستان خواستار ارتقا سطح حفاظت منطقه مشاهده این آهوان شد و گفت: در صورتیکه شرایط به گونه ای فراهم شود که امنیت و سایر ملزومات در منطقه موجود باشد احتمال افزایش جمعیت آهو در لرستان وجود دارد.

دریکوند یا تاکید بر ایجاد منطقه حفاظت شده در محل مشاهد 6 راس آهو، عنوان کرد: انتظار این است که با تعریف این منطقه به عنوان منطقه حفاظت شده علاوه برای ایجاد شرایط امن برای آهوی ایرانی، گامی در راستای افزایش تعداد مناطق حفاظت شده استان و نزدیک شدن به استاندارد کشوری در این زمینه برداشته شود.

وی یادآور شد: البته ایجاد منطقه حفاظت شده نباید تنها روی کاغذ باقی بماند بلکه باید تجهیزات حفاظت و محیط بان برای این منطقه در نظر گرفته شود.