افتتاح 11 طرح آبرسانی/ تصفیه خانه فاضلاب قصرشیرین بی نظیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه گفت: در راستای سیاستهای شرکت برای توسعه و عمران و آبادی در استان ، 11 طرح آبرسانی و شبکه جمع آوری فاضلاب همزمان با دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید.
حسین بنکداری با اعلام اینکه این پروژه ها آماده بهره برداری است، افزود: این طرح در شهرستانهای سنقر، اسلام آباد غرب، صحنه، روانسر، دالاهو و جوانرود اجرا شده است که از مهمترین آنها می توان به مخزن 500 مترمکعبی، تهیه و تجهیز یک حلقه چاه، شبکه گذاری آب و فاضلاب مسکن مهر اشاره کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان افزود: طرح های دیگر به جز طرح آبرسانی به شهر نودشه تا پایان سالجاری آماده بهره برداری می شود.
بنکداری در پایان گفت: همچنین از آغاز عملیات اجرایی شش تصفیه خانه فاضلاب در شهرهای استان خبر داد.
پاکسازی معابر شهر کرمانشاه
همزمان با دهه فجرپیروزی انقلاب اسلامی، همه معابر و خیابانهای سطح شهر کرمانشاه پاکسازی و باز پیرایی شد.
رئیس حوزه خدمات شهری شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: این طرح جهادی دهم و یازدهم بهمن ماه در سی وسومین بهار آزادی با هدف پاکسازی و تنظیف معابر و خیابانهای مناطق 6 گانه شهر اجرا شده است.
شهاب حاج علی اکبری افزود: امکانات و همه ماشین آلات و ادوات برای اجرا و پوشش مطلوب این طرح به کار گرفته شده است.
وی تاکید کرد: علاوه بر پاکسازی محلات، لایروبی و ترمیم جداول و جمع آوری و حمل زباله ها و نخاله های ساختمانی، شستشوی مخازن زباله و خیابانها نیز در این طرح انجام می گیرد.
رئیس خدمات شهری شهرداری کرمانشاه تاکید کرد: نیروها و امکانات به کار گرفته شده در این طرح شامل نیروهای شرکت خدمات نوین، سازمان های موتوری و آتش نشانی و اداره اجراییات شهرداری و خدمات مناطق 6 گانه هستند.
وی در پایان گفت: شهروندان فهیم کرمانشاهی با فراهم کردن فضا و همکاری ، خادمین خود در شهرداری را یاری کنند.
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