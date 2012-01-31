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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۱۶

اخبار کرمانشاه/

افتتاح 11 طرح آبرسانی/ تصفیه خانه فاضلاب قصرشیرین بی نظیر است

افتتاح 11 طرح آبرسانی/ تصفیه خانه فاضلاب قصرشیرین بی نظیر است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: افتتاح 11 طرح آبرسانی در دهه فجر و پاکسازی معابر شهر کرمانشاه، از اخبار مهم استان کرمانشاه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه گفت: در راستای سیاستهای شرکت برای توسعه و عمران و آبادی در استان ، 11 طرح آبرسانی و شبکه جمع آوری فاضلاب همزمان با دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید.

حسین بنکداری با اعلام اینکه این پروژه ها آماده بهره برداری است، افزود: این طرح در شهرستانهای سنقر، اسلام آباد غرب، صحنه، روانسر، دالاهو و جوانرود اجرا شده است که از مهمترین آنها می توان به مخزن 500 مترمکعبی، تهیه و تجهیز یک حلقه چاه، شبکه گذاری آب و فاضلاب مسکن مهر اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان افزود: طرح های دیگر به جز طرح آبرسانی به شهر نودشه تا پایان سالجاری آماده بهره برداری می شود.

بنکداری در پایان گفت: همچنین از آغاز عملیات اجرایی شش تصفیه خانه فاضلاب در شهرهای استان خبر داد.

تصفیه خانه فاضلاب قصرشیرین از تصفیه خانه های بی نظیر کشور است
 
حسین بنکداری گفت: تصفیه خانه فاضلاب قصر شیرین با روش "وتلند" در کشور بی نظیر و از جمله طرح های موفق در استان کرمانشاه است.
 
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه افزود: این طرح با اعتباری بالغ بر 32 میلیارد ریال و در زمینی به مساحت 14 هکتار هم اکنون در مدار بهره برداری است.
 
بنکداری گفت: این طرح در ابتدا برای جمعیت 18 هزار نفر ودر افق 1400 برای جمعیتی معادل 30هزار نفر پیش بینی شده است.
 
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه افزود: این تصفیه خانه دارای 12 برکه هوازی و دو برکه بی هوازی است که خروجی پساب آن حدود 25 لیتر در ثانیه برای موی گفت: طول شبکه جمع آوری فاضلاب 117 کیلومتر و طول خطوط انتقال آن پنج کیلومتر است.
 
وی تصریح کرد: وجه تمایز این تصفیه خانه این است که هزینه صرف انرژی در آن صفر است و در این پروژه هیچگونه حامل انرژی استفاده نمی شود و بهترین پروژه از لحاظ الگوی اصلاح مصرف است.

پاکسازی معابر شهر کرمانشاه

همزمان با دهه فجرپیروزی انقلاب اسلامی، همه معابر و خیابانهای سطح شهر کرمانشاه پاکسازی و باز پیرایی شد.

رئیس حوزه خدمات شهری شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: این طرح جهادی دهم و یازدهم بهمن ماه در سی وسومین بهار آزادی با هدف پاکسازی و تنظیف معابر و خیابانهای مناطق 6 گانه شهر اجرا شده است.

شهاب حاج علی اکبری افزود: امکانات و همه ماشین آلات و ادوات برای اجرا و پوشش مطلوب این طرح به کار گرفته شده است.

وی تاکید کرد: علاوه بر پاکسازی محلات، لایروبی و ترمیم جداول و جمع آوری و حمل زباله ها و نخاله های ساختمانی، شستشوی مخازن زباله و خیابانها نیز در این طرح انجام می گیرد.

رئیس خدمات شهری شهرداری کرمانشاه تاکید کرد: نیروها و امکانات به کار گرفته شده در این طرح شامل نیروهای شرکت خدمات نوین، سازمان های موتوری و آتش نشانی و اداره اجراییات شهرداری و خدمات مناطق 6 گانه هستند.

وی در پایان گفت: شهروندان فهیم کرمانشاهی با فراهم کردن فضا و همکاری ، خادمین خود در شهرداری را یاری کنند.

کد مطلب 1521246

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