افتتاح 11 طرح آبرسانی/ تصفیه خانه فاضلاب قصرشیرین بی نظیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه گفت: در راستای سیاستهای شرکت برای توسعه و عمران و آبادی در استان ، 11 طرح آبرسانی و شبکه جمع آوری فاضلاب همزمان با دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید.

حسین بنکداری با اعلام اینکه این پروژه ها آماده بهره برداری است، افزود: این طرح در شهرستانهای سنقر، اسلام آباد غرب، صحنه، روانسر، دالاهو و جوانرود اجرا شده است که از مهمترین آنها می توان به مخزن 500 مترمکعبی، تهیه و تجهیز یک حلقه چاه، شبکه گذاری آب و فاضلاب مسکن مهر اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان افزود: طرح های دیگر به جز طرح آبرسانی به شهر نودشه تا پایان سالجاری آماده بهره برداری می شود.

بنکداری در پایان گفت: همچنین از آغاز عملیات اجرایی شش تصفیه خانه فاضلاب در شهرهای استان خبر داد.

تصفیه خانه فاضلاب قصرشیرین از تصفیه خانه های بی نظیر کشور است

حسین بنکداری گفت: تصفیه خانه فاضلاب قصر شیرین با روش "وتلند" در کشور بی نظیر و از جمله طرح های موفق در استان کرمانشاه است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه افزود: این طرح با اعتباری بالغ بر 32 میلیارد ریال و در زمینی به مساحت 14 هکتار هم اکنون در مدار بهره برداری است.

بنکداری گفت: این طرح در ابتدا برای جمعیت 18 هزار نفر ودر افق 1400 برای جمعیتی معادل 30هزار نفر پیش بینی شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه افزود: این تصفیه خانه دارای 12 برکه هوازی و دو برکه بی هوازی است که خروجی پساب آن حدود 25 لیتر در ثانیه برای موی گفت: طول شبکه جمع آوری فاضلاب 117 کیلومتر و طول خطوط انتقال آن پنج کیلومتر است.

وی تصریح کرد: وجه تمایز این تصفیه خانه این است که هزینه صرف انرژی در آن صفر است و در این پروژه هیچگونه حامل انرژی استفاده نمی شود و بهترین پروژه از لحاظ الگوی اصلاح مصرف است.