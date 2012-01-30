پویا در تهران شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‎های پویای تهران و صنایع پتروشیمی ماهشهر از هفته بیستم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز دوشنبه در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد. در پایان این دیدار تیم پویای تهران بازی را با نتیجه 84 بر 94 واگذار کرد و متحمل نوزدهمین شکست خود در این فصل از رقابت‎ها شد تا همچنان در انتهای جدول رده‎بندی باشد.

صنایع پتروشیمی ماهشهر نیز با کسب این پیروزی از متحمل شدن دهمین شکست رها شد و جایگاه خود را در میانه جدول تثبیت کرد. هفته بیستم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور روز پنجشنبه با برگزاری پنج دیدار پیگیری می‎شود. برنامه این بازی‎ها به این شرح است:

پنجشنبه 13 بهمن ماه

* پتروشیمی بندرامام - جهش ترابری قم

* ذوب آهن اصفهان - شهرداری گرگان

* فولاد سپاهان - شرکت ملی حفاری

* همیاری شهرداری زنجان - لوله آ . اس شیراز