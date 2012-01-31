بیداری جهانی ثمره انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد آفتابی گفت: پیام انقلاب اسلامی ایران از همان آغاز ورود امام (ره) به ایران در سر تا سر جهان نشر پیدا کرد و امت های مظلوم جهانی با انقلاب اسلامی ایران احساس قدرت کردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه افزود: در عرصه بین المللی نظام جهانی بین دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده بود و هرگونه تغییر و تحول را در راستای منافع فکری و ایدئو لوژیکی خود ارزیابی می کردند و هر گونه انقلابی را خارج از مبانی ایدئولوژیکی و خط مشی نظام سیاسی شرق و غرب قبول نداشتند.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران توانست سکوت ملت های مظلوم را بشکند و روح استبداد حاکم بر نظام جهانی را از بین ببرد.

آفتابی گفت: بیداری کشور های اسلامی و امت های مسلمان و همه جهانیان نتیجه سال ها ایستادگی و مقاومت و استقلال ملت ایران است و ملت های آزادی خواه جهان با الهام از استقلال و آزادگی ملت ایران خواهان استقلال و آزادی کشور خود هستند که نمونه این موج بیداری و استبداد ستیزی را امروز در نقاط مختلف جهان در آمریکای جنوبی، خاورمیانه و شمال آفریقا به راحتی قابل مشاهده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در پایان برای همه ملت های جهان آرزوی پیروزی و رهایی کرد.

وظیفه دستگاه قضایی بستن منفذهای وقوع جرم است

حجت الاسلام علی مظفری با اشاره به قانون در حال تصویب "شورای پیشگیری از وقوع جرم" که در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است، گفت: خوشبختانه در این استان به واسطه همبستگی و همدلی که بین مسئولان و مردم وجود دارد پیشاپیش به امر پیشگیری وقوع جرم توجه شده است.

رئیس شورای قضایی استان با اشاره به اینکه 21 نهاد، ارگان و سازمان درگیر موضوع پیشگیری در استان هستند، افزود: تمام مسئولان رده بالای استان، خود را موظف به اجرایی شدن این مهم می دانند و در تمام جلسات حضور مستمر داشته و ارائه راهکار می کنند.

حجت الاسلام مظفری یکی از شاخص های برتر این استان را همکاری مسئولان و مردم در رده های مختلف دانست و گفت: در شورای حفظ حقوق بیت المال، شورای حل اختلاف جرایم خاص و شوراهای نظیر آنها مسئولان حضور دایم داشته و به رفع کاستی ها تاکید می کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه به فرا گیری اصل پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد و گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم توانسته است با راهکارهای علمی این مهم را به کل کشور و بدنه نظام تعمیم دهد.

وی کارگاههای علمی و کاربردی را در آشنایی و آگاه سازی مدیران مفید دانست و افزود: بسیاری از مدیران قضایی و نهادهای دیگر در این کارگاهها به وظایف و نقش خود آشنا شده که در پیشبرد برنامه ها حایز اهمیت است.

مظفری با قدردانی از معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، گفت: کارگاههای علمی کاربردی با اقبال خوبی از سوی مدیران استان ها روبه رو شده و خوشبختانه با مدیریت صحیحی که وجود دارد بنیان های علمی پیشگیری از وقوع جرم نهادینه می شود.

وی به نقش تخریب کننده جرم در جامعه اشاره کرد و گفت: باید پیشگیری کرد، اگر جرمی واقع نشود این همه هزینه به وجود نخواهد آمد، در واقع پیشگیری کم هزینه تر از درمان خواهد بود.

مظفری تاکید کرد: دستگاه قضایی می بایست در پیشگیری از وقوع جرم با حضور و همکاری سایر نهادها و ارگانها مدیریت کرده و منفذهای وقوع جرم در هرحیطه ای را ببندد.

رئیس کل دادگستری کرمانشاه گفت: در برنامه پنجم توسعه کشور از دستگاه قضایی خواسته شده است که از ظرفیت تمام نهادها و ارگانها در مسیر پیشگیری از وقوع جرم استفاده کند و در این راه نقش بسیج به عنوان ارگانی مردمی از اهمیت خاصی برخوردار است.