بازدید رایگان از موزه های کرمان در روز 12بهمن

محمد مهدی افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به مناسبت ایام دهه فجر بازدید از موزه ها و اماکن تاریخی و گردشگری سراسر استان کرمان در سالروز ورود تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی رایگان است.

وی گفت: هم استانیهای عزیز می توانند در روز 12 بهمن ماه جاری از تمامی اماکن تاریخی، فرهنگی و گردشگری تحت پوشش این اداره کل در سراسر استان به صورت رایگان بازدید کنند.

افضلی در ادامه از ایجاد تدابیر لازم جهت بازدید رایگان خانواده های معظم شهداء، ایثارگران و جانبازان از موزه ها سراسر استان در ایام دهه فجر خبر داد و افزود: این عزیزان می توانند با ارائه کارت شناسایی معتبر از اماکن تاریخی و گردشگری در ایام مذکور دیدن کنند.

به گفته وی در ایام دهه مبارک فجر بیش از 33 ویژه برنامه توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان اجرا می شود.