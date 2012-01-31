خسرو ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد نشست روز یکشنبه‌اش با وزیر ورزش و جوانان ضمن بیان مطلب فوق گفت: پس از گردهمایی جامعه فوتبال کشور، نشست خوبی با وزیر ورزش داشتیم و در فرصت بسیار مناسبی که در اختیارم قرار گرفت، در مورد مشکلات باشگاه ذوب‌آهن توضیحات کاملی را به آقای عباسی بیان کردم.

وی در این خصوص اضافه کرد: آقای عباسی هم دستورات کاربردی برای رسیدگی به وضعیت باشگاه ذوب‌آهن و حل مشکلات از طریق راهکارهای ممکن را به آقای دکتر سجادی ارائه کرد. باید دید در آینده بازخورد این جلسه چه خواهد بود که امیدواریم مثبت و به سود باشگاه باشد.

مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان در مورد خبر عرضه سهام شرکت ذوب‌آهن در فرابورس تاکید کرد: خوشبختانه سهام شرکت ذوب‌آهن در فرابورس پذیرفته شده و در صورت ورود سهام به تابلو و فروش 51 درصد سهام، شرکت خصوصی شده و مشکلات مالی ما حل می‌شود.

وی در مورد اینکه شنیده می‌شود گیتی پسند و شرکت‌های دیگر درصدد خرید سهام باشگاه هستند، خاطرنشان کرد: سهام شرکت خریدار زیاد دارد و در صورت ورود سهام به تابلو، هر فرد حقیقی و حقوقی که پول بیشتری بدهد، این سهام را به نام خود خواهد کرد. در اینصورت باشگاه هم که در مالکیت کارخانه قرار دارد، خصوصی شده و از این بحران مالی خارج خواهد شد.

ابراهیمی میزبان بدهی‌‎های باشگاه را 10 میلیارد بدهی گذشته و 24 میلیارد تعهدات باشگاه در فصل جاری دانست و افزود: امیدواریم با عرضه هرچه زودتر سهام و خصوصی شدن شرکت و باشگاه، شرایط لازم برای پرداخت هزینه‌های جاری تیم‌های ورزشی و هزینه‌‌های جاری باشگاه از جمله قرارداد کادرفنی و بازیکنان هزینه‌های تهیه بلیت، ایاب و ذهاب و حق و حقوق پرسنل فراهم شود.

وی در مورد عملکرد تیم فوتبال این باشگاه برابر پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تصریح کرد: تیم ذوب‌آهن در این مسابقه مهم و برابر هواداران پرسپولیس، نشان داد به وضعیت مطلوب گذشته نزدیک می‌شود. البته باید بگویم ذوب‌‎آهن در بازی‌های خارج از خانه و مقابل تیم‌های قدرتمند بهتر نتیجه می‌گیرد و امیدوارم در بازی‌های آینده، نتایج گذشته را به بهترین شکل جبران کنیم.

مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان با اشاره به اینکه تیم فوتبال این باشگاه هم کادرفنی خوبی دارد و هم از نظر مهره بین تیم‌های برتر لیگ است، در پایان گفت: ما باید الان صدرنشین بودیم اما مشکلاتی که گریبان باشگاه و تیم را گرفت، باعث شد به نتایج دلخواه دست پیدا نکنیم. قطعا با برطرف شدن مشکلات، این ظرفیت را داریم که تا پایان لیگ در جمع چهار تیم بالای قرار بگیریم.

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در پایان هفته بیست و سوم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با کسب 29 امتیاز در رده دهم جدول رده‌بندی لیگ قرار گرفته است.