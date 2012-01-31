روبرتو کارلوس در پایان سال از فوتبال خداحافظی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، "روبرتو کارلوس" که با تیم ملی برزیل در جام جهانی 2002 به عنوان قهرمانی رسید و در ماه آوریل 39 ساله میشود در فوریه سال گذشته به باشگاه متمول و جاه طلب آنژی ماخاچ کالا پیوست.
وی در گفتگو با روزنامه اسپانیایی مارکا گفت: قراردادم با آنژی تا ژوئن 2013 اعتبار دارد اما این انتخاب را هم دارم که در دسامبر 2012 دیگر بازی نکنم.
این بازیکن برزیلی در ادامه افزود: بعد از آن به کارم به عنوان دستیار "سلیمان کریموف"، مالک باشگاه آنژی ماخاچ کالا ادامه خواهم داد، چرا که تا پایان عمرم میتوانم به همکاری با او ادامه بدهم. او از من خواسته شرایطی را فراهم کنم که باشگاه آنژی در 10 ساله آینده به یکی از بزرگترین باشگاههای جهان تبدیل شود.
روبرتو کارلوس در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از او پرسید آیا در پایان سال 2012 از فوتبال خداحافظی خواهد کرد، گفت: بله، در آن زمان کفشهایم را آویزان خواهم کرد. سالهاست فوتبال بازی میکنم و فکر نمیکنم بدنم بیشتر از این اجازه بازی به من بدهد. 17 سال است به صورت حرفهای فوتبال بازی میکنم اما در کل 22 سال است فوتبال بازی میکنم.
او در پایان تصریح کرد: به خاطر اینکه مصدوم شدهام فوتبال را کنار نمیگذارم بلکه به این دلیل که دوران ورزشیام کامل شده میخواهم از فوتبال خداحافظی کنم. برای پالمیراس، رئال مادرید و اینتر بازی کردهام. اکنون میخواهم بیشتر زمانم را با خانوادهام بگذرانم.
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