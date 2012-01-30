اجلاس شعرا و بیداری اسلامی هفته آینده در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اجلاس بین المللی شعرا و بیداری اسلامی با حضور تعدادی از شعرای برجسته کشورهای جهان اسلام هفته آینده در تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگارمهر، این اجلاس درسالن حوزه هنری سازمان تبلیغات انقلاب اسلامی برگزار می شود.

بر اساس این گزارش همچنین اجلاس زنان و بیداری اسلامی نیز در اردیبهشت ماه سال آینده در تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش بین المللی جوانان و بیداری اسلامی صبح روز یکشنبه با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در مرکز همایش‌های بین المللی برج میلاد آغار به کار کرد.

در این همایش دو روزه، بیش از هزار نفر از جوانان از 73 کشور شرکت داشتند و با تشکیل پنل هایی مسئله بیداری اسلامی و جوانان و نقش آن در بیداری اسلامی را مورد بررسی قرار دادند.

دومین روز و اختتامیه این اجلاس هم اکنون در سالن همایش های بین المللی برج میلاد در حال برگزاری است.