به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در بیست و پنجمین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار روزنامه ایران در مورد سرانجام یکهزار و 600 توهین و تهمت به رئیس جمهور و دولت و همچنین اظهارات اخیر نایب رئیس مجلس که رئیس جمهور را محارب عنوان کرده است گفت: بنده اینها را نشنیده ام ولی توهین و تهمت و افترا و تخریب توسط هر کسی بر علیه کس دیگری صحیح نیست ومطمئن باشید مدعی العموم پیگیری خواهد کرد.

رحمت الله حیدری مفسد فی الارض بود نه آدم مذهبی و سیاسی

دادستان کل کشور در مورد اجرای حکم اعدام متهم ایرانی - کانادایی گفت: حکم این متهم به دلیل سه قتل، ربودن و آزار و اذیت هشت کودک 8 تا 9 ساله، راه اندازی سایتهای مستهجن اجرا شده در حالی که کشورهای بیگانه وی را شخصی مذهبی عنوان کرده اند که بسیار مضحک است. این متهم جرائمی همچون آدم ربایی، جنایت و ... را داشته است. در این پرونده مادر یکی از محکومین برای اجرای حکم پیش قدم شده است اما سایتهای بیگانه این اقدام او را بالعکس منتشر کرده اند.

وی افزود: در قانون ما افساد فی الارض مجازات دارد و ربطی به مسلمان و غیر مسلمان بودن ندارد. شما اگر پرونده رحمت الله حیدری که متهم این پرونده است و اعدام هم شده را بررسی کنید خواهید فهمید که این متهم چه جنایتهایی را انجام داده در حالی که در رسانه های بیگانه این فرد را فردی سیاسی و مذهبی معرفی کرده اند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به اینکه آیا متهمان پرونده های قضائی می توانند در پست دولتی خود باقی بمانند گفت: در برخی از جرائم دادستان حکم کیفرخواست را به دستگاه مربوطه که متهم در آن مشغول به کار است ارسال کرده و آن دستگاه کارمند را معلق از کار می کند. گاهی هم متهم در زندان است و دیگر شخص مشغول به کار نیست.

دستگیری برخی افراد به دلیل فعالیت در سایتهای مستهجن و فساد

حجت الاسلام محسنی اژه ای در مورد دستگیری افرادی همچون سعید ملک پور که از طریق سایتهای مستهجن مرتکب فساد می شوند گفت: برای تعدادی از این متهمان که توسط سازمانهای اطلاعاتی دستگیر و به دستگاه قضا معرفی می شوند پرونده تشکیل شده که برخی از آنها در مضان اتهام و برخی هم با قرار آزاد شدند. در حال حاضر نیز این پرونده توسط چند قاضی در حال بررسی است.

سایت آیت الله هاشمی موارد تخلف را برطرف کند رفع فیلتر می شود

دادستان کل کشور در مورد آخرین وضعیت در پرونده سایت آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: هر سایتی که بر خلاف مقررات اقدام کنند بعد از چندین بار تذکر فیلتر می شوند. این سایت هم چندین بار تذکر گرفته بود که توسط کارگروه جرائم رایانه ای فیلتر شد. به مدیر سایت گفته شد که سایت را ثبت و موارد تخلفت را حذف کنند تا رفع فیلتر شود که این توضیحات به مدیر سایت که فرزند آقای هاشمی است داده شد.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در مورد خبری مبنی بر اینکه بدنه بانک مرکزی بسیار آسیب پذیر شده است گفت: سازمانهای نظارتی اگر گزارشی به دستگاه قضایی ارائه کنند رسیدگی می کنیم ولی هنوز از مرجع رسمی گزارشی نیامده است.

تخلفات انتخاباتی بسیار کم شده است

دادستان کل کشور در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در کشور گفت: امسال سریع تر و صحیح تر و منظم تر به استعلامات کاندیداهای انتخاباتی پاسخ داده شد. همچنین رسیدگی به جرائم خارج از نوبت دادگاهها هم در دستور کار دادستانی قرار دارد. البته در مبحث پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی اقداماتی خوبی انجام شده و تمامی روسای دادگستری ها اعلام کردند که شعبات ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی تشکیل شده است.

وی افزود: تاکنون پرونده های اندکی به شعب ارجاع شده است که علت آن بالارفتن فرهنگ عمومی مردم و همچنین برنامه ریزی قوه قضائیه برای پیشگیری از وقوع جرم است.

محسنی اژه ای در مورد پخش فیلم غیراخلاقی در پرواز مربوط به یکی از شرکتهای هواپیمایی گفت: من چنین خبری نشنیده ام.

آخر بهمن ماه روز محاکمه متهمان اختلاس بزرگ

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در مورد آخرین وضعیت پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی گفت: خوب رسیدگی کردن بهتر از سریع رسیدگی کردن به این پرونده است.



وی افزود: البته اگر مجموع ساعات کار و عمق پرونده را مطالعه کنید متوجه می شوید که با این حجم کار وقت معقولی بوده است و مطمئن باشید تمامی دست اندرکاران با تمام توان روی پرونده کار کرده اند.

ناظر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی اظهار داشت: برای 24 نفر از متهمان پرونده کیفرخواست صادر شد و از هفته گذشته تا کنون قاضی پرونده در حال مطالعه است. همچنین تا هفته آینده 6 نفر دیگر به متهمان افزوده می شود. در این چهار هفته که اخباری منتشر نشده اموال بیشتری کشف و ضبط شده است.

وی افزود: اموال غیر کارخانجات توسط کارشناسان کار کارشناسی شده و چندین نفر هم در مسئولیتهای مختلف دستگیر شدند. هر چند مسئولان رده بالایی نیستند ولی از مسئولان اجرایی بودند که اعتراف به دریافت رشوه های میلیونی و میلیاردی کردند.

محسنی اژه ای گفت: امیدواریم اگر مشکل خاصی رخ ندهد و قاضی به نقص بزرگی برنخورد اواخر بهمن ماه اولین جلسه دادگاه برگزار می شود.

وی افزود: مطمئن باشید دادگاه علنی برگزار می شود.

وی درباره رونده رسیدگی به اتهامات خاوری مدیرعامل مستعفی بانک ملی و انتقال او به ایران گفت: در این رابطه از طریق اینترپل اقداماتی صورت گرفته همچنین از طریق غیر رسمی به او پیغام داده ایم که منتظر اقدامات پلیس اینترپل هستیم. این محک خوبی برای مدعیان مبارزه با فساد است. این یک موضوع غیر سیاسی است و متهم به خاطر اتهام فساد مالی تحت تعقیب قرار گرفته است.

اینترپل خاوری را به ایران تحویل دهد



وی افزود: برخی از افراد پس از دستگیری علیه خاوری اعترافاتی داشته اند که بهتر است او برای توضیح در این رابطه به ایران باز گردد تا مشخص شود چند درصد این اتهامات درست است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره اتهام زنی برخی نامزدهای انتخابات مجلس به یکدیگر نیز گفت: چنانچه فردی نسبت به نامزدی تهمت وارد کند و نامزد انتخابات مجلس نیز علیه آن شکایت کند دستگاه قضایی حتما وارد می شود. اگر کاندیدای مجلس فردی حقیقی باشد مدعی العموم نمی تواند به تخریب علیه او و تهمت زنی ورود پیدا کند اما اگر او دارای مسئولیتی باشد و توهین نیز از حیث مسئولیت باشد مدعی العموم می تواند ورود پیدا کند.

خبرنگاری درباره شکایت علی اکبر جوانفکر از قاضی صادر کننده حکم خود سئوال کرد که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: در این باره که او شکایتی را مطرح کرده است یا نه، اطلاعاتی ندارم.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره علت بازداشت سه روزنامه نگار طی روزهای گذشته نیز گفت: در این زمینه در صورت نیاز دادستان تهران اطلاع رسانی می کند و برای اعلام اسامی و نوع اتهام مشکل قانونی وجود دارد.

خبرنگاری پرسید شب گذشته فیلمی از صدا و سیما پخش شد که در آن به ضعف سازمان بازرسی در پرونده فساد مالی اخیر اشاره شده بود توضیح شما در این رابطه چیست؟ محسنی اژه ای هم در پاسخ با اشاره به اینکه از مضمون این فیلم اطلاعی ندارد گفت: در رابطه با پرونده فساد مالی بزرگ کمیسیون اصل نود مجلس و سازمان بازرسی کل کشور جزء دو دستگاهی بودند که قبل از همه متوجه موضوع شده و در این رابطه اخطار و هشدار داده بودند. سازمان بازرسی کل کشور در این دوره به روز شده است و بلافاصله پس از مشاهده تخلف در رابطه با آن هشدار می دهد که در دوره قبلی ما شاهد بودیم به برخی تخلفات سه سال پس از وقوع آن رسیدگی می شد. در پرونده فساد مالی بزرگ نیز سازمان بازرسی کل کشور قبل و بعد از کشف شدن آن به بانک مرکزی و دیگر بانک ها اخطار داده بود.

ماجرای کیفهای پراز پول در پرونده فساد مالی

دادستان کل کشور درباره دریافت کیف پر از پول و دلار از سوی برخی افراد در پرونده فساد بزرگ مالی گفت: یکی از روش هایی که متهمان در این پرونده از آن استفاده می کردند تهیه کیف هایی پر از پول، یورو و دلار بود که در اختیار طرف مقابل قرار می دادند. با کشف اسنادی جدید در این پرونده اطلاعاتی درباره مقدار و مبالغ داخل آن و افراد دریافت کننده به دست آمد که متهمان جدیدی در این رابطه دستگیر شده و در جریان تحقیقات به تحویل کیف اذعان داشتند.

آخرین وضعیت پرونده بیمه ایران

وی درباره آخرین وضعیت پرونده بیمه ایران نیز گفت: چندی قبل پرونده با تکمیل تحقیقات در دادسرا به دادگاه رفت که قاضی دادگاه با اعلام نقص، پرونده را دوباره به دادسرا بازگرداند تا نقص موجود رفع شود. با رفع این نقص دوباره پرونده به دادگاه فرستاده شد که هنوز برای محاکمه تعیین وقت نشده است.

خبرنگاری درباره اظهارات وزیر اطلاعات درباره وجود دست های پشت پرده در التهاب بازار ارز و سکه سئوال کرد که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: پس از ارجاع پرونده به دستگاه قضایی می توانیم در این باره اظهارنظر بکنیم.

سرانجام شکایت کمیسیون اصل نود از رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس دفتر ریاست جمهوری

خبرنگار مهر درباره روند رسیدگی به شکایت کمیسیون اصل نود از رئیس جمهور ، وزیر اقتصاد و رئیس دفتر ریاست جمهوری پرسید که سخنگوی قوه قضائیه پاسخ داد از مجلس شکایت هایی مطرح شد که بخشی از آن به دادسرا ، بخشی دیوان عدالت اداری و ... فرستاده شد که تاکنون منجر به صدور حکم نهایی نشده است. ما تا زمانی که حکم پرونده قطعی نشود نمی توانیم آن را اعلام کنیم.

محسنی اژه ای درباره بودجه قوه قضائیه در سال 91 نیز گفت: باید بودجه سال 91 مراحل نهایی خود را طی کند تا بتوان درباره آن اظهارنظر کرد. سال گذشته ، دولت و مجلس عنایت کردند که امیدواریم امسال نیز با توجه به نوع و وسعت ماموریت ها تا حدی که برای دولت مقدور است مساعدت کند.

خبرنگاری پرسید چرا کارکنان یکی از شرکت های مرتبط با فساد مالی اخیر 5 ماه است حقوق نگرفته است که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: در پرونده چنین موضوعی را نداریم و اگر صحت دارد آن را به ما اطلاع دهند.

خبرنگاری از محسنی اژه ای پرسید دفتر بازرسی مقام معظم رهبری در نامه ای اعلام کرده هر یک روز انفرادی مساوی با 10 روز زندان است دستگاه قضایی در این رابط چه اقدامی انجام داده است که او در پاسخ گفت: در این زمینه دستوری وجود ندارد تنها مقام معظم رهبری سالها قبل توصیه کرده اند افراد به زندان انفرادی برده نشوند و اگر رفتند در کمترین زمان باشد. شرایط انفرادی سخت است و یک روز زندانی شدن در آنجا مانند 10 روز است.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر درمورد شایعاتی مبنی بر اینکه گفته شده فرزند دادستان کل کشور با خودروی آخرین سیستم در خیابانهای تهران جولان می دهد گفت: چندین شایعه علیه من مطرح است اما تجربه نشان داده شایعه پراکنی در مورد افرادی که مسئولیت خاصی دارند اتفاق جدیدی نیست. مثلا گفته اند برادرزاده های من وکیل پرونده اختلاس شده اند. یکی از برادرزاده های من کودک است و دیگری دانشجو است و سایر برادر زاده های من هم در مقطع دبستان و و دبیرستان تحصیل می کنند.