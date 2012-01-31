سرگردانی شیرازیها برای دریافت وام/ قوانینی که به استان فارس نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از درخواستهای مردم برای رفع مشکلات مالی زندگی خود دریافت تسهیلات از بانکهاست که در این راستا تاسیس بانکها و مراکز مالی و اعتباری جدید برای مردم این نوید را داشت که دریافت تسهیلات با سهولت انجام خواهد گرفت.

اما با گذشت چند سال از شروع به کار بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری نه تنها در بحث دریافت تسهیلات از بانکها هیچ سهولتی ایجاد نشد بلکه سردرگمی مردم در میان قوانین بانکی بیشتر از قبل شد.

مهمترین چالش در راه دریافت تسهیلات از بانکها وجود ضامن معتبر و به عبارتی ضامن کارمند بود که طی سالهای گذشته برای تسهیلات کمتر از 10 میلیون تومان دو ضامن کارمند و سپرده گذاری از سوی بانکها به عنوان شرط اصلی پرداخت تسهیلات عنوان شده و این شرایط در حالی از سوی بانکهای استان اعلام می شود که ادارات تنها برای خانواده های درجه یک کارمندان خود گواهی حقوقی و کسر از حقوق صادر می کنند.

از طرفی دیگر طی سالهای گذشته اکثر کارمندان ادارات به صورت شرکتی و یا قرار دادی مشغول به کار شدند و این افراد نیز قادر به ضمانت نیستند.

اما با تمامی این واقعیت ها بانکهای استان فارس سخت گیریهای خود را نه تنها کاهش ندادند بلکه همچنان به نام قانون از مردم تقاضای ارایه دو ضامن کارمند و سپرده گذاری سه ماه دارند.

پس از اینکه رئیس بانک مرکزی کشور اعلام کرد بانکها مکلف هستند برای پرداخت های کمتر از 10 میلیون تومان تنها یک ضامن کارمند طلب کنند نور امیدی در دل مردم روشن شد که بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند در حالیکه این قانون به قول مسئولان بانکهای شیراز در میان راه مانده و تا این لحظه به شیراز نرسیده است.

مسئولان بانکهای استان فارس هیچکدام خود را تابع این قانون نمی دانند و همچنان بر روی قوانین قبلی پا فشاری می کنند به گونه ای که مردم شیراز در میان زرق و برق بانکها به دنبال اجرای قانون می گردند.

تمامی این مباحث در حالی در شهر شیراز اتفاق می افتد که هر روز شاهد افتتاح شعبه ای جدید از این بانکها در نقاط مختلف شهر هستیم، شعبه هایی که دهها میلیون تومان خرج ظاهر آنها می شود و از طرفی هر از چند گاهی نیز موسسه مالی و اعتباری جدید راه اندازی می شود و در نگاه اول نور امید دریافت تسهیلات را برای مردم روشن می کند اما در واقع گرفتاریها همچنان ادامه دارد.

اینگونه رفتارهای مسئولان بانکها تنها با مردم عادی نیست بلکه با سرمایه گذاران و صنعتگران نیز به همبن منوال است و طی سه سال گذشته شاهد گلایه صنعتگران و سرمایه گذاران به استاندار فارس در خصوص عدم توجه بانکها به صنعت و یا سرمایه گذاری در این شهر بوده ایم تا جایی که استانداران فارس تذکرات مختلفی را به برخی از این بانکها داده اند اما تا این لحظه هیچ فایده ای نداشته است.

اما این قانونمند بودن بانکها باعث اشتغالزایی شده تا جایی که برخی از موسسات خصوصی برای رفاه حال مردم تسهیلات پنج میلیونی را به قیمت یک میلون 200 هزار تومان می فروشند و برای ارایه هر ضامن کارمند نیز 500 هزار تومان به صورت جداگانه دریافت می کنند و از همان بانکی که تا ساعتی قبل اعلام کرده بود قانونی برای پرداخت تسهیلات نداریم به شما وام پنج میلیونی می دهند.

دو ضامن کارمند آموزش و پرورش برای پنج میلیون تومان

مرد میانسالی که در حال خروج از شعبه جدید یکی از بانکهای نیمه دولتی شیراز است در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر دلیل حضور شما در این بانک، گفت: حدود چهار ماه است مبلغ یک میلیون و 500 هزار تومان حساب باز کرده ام تا بتوانم تسهیلات پنج میلون تومانی دریافت کنم اما پس از این مدت درخواست ارایه دو ضامن کارمند می کنند.

حسین -رکارمند بازنشسته یکی از ارگانهای دولتی استان فارس ادامه داد: تاکنون به بانکهای مختلفی برای دریافت تسهیلات مراجعه کرده ام و هرکدام به گونه ای از پرداخت تسهیلات طفره می روند و امروز هم از من درخواست ارایه دو ضامن کارمند با ارایه فیش حقوق، گواهی کسری حقوق می کنند که البته ضامن ها نیز نه بازنشسته ادارات بلکه باید مشغول به کار باشند.

وی یادآور شد: اکثر ادارات دولتی گواهی کسر از حقوق را برای افراد غیر خانواده درجه یک کارمندان صادر نمی کنند و حتی برخی از ادارات مثل اداره ای که خود من آنجا کار می کردم گواهی برای ضمانت مادر و پدر کارمند نیز صادر نمی کند.

رمضانی ادامه داد: به بانکهای خصوصی نیز مراجعه کرده ام ولی آنها با پرداخت تسهیلات سود بالای 20 درصد را دریافت می کنند.

در مقابل یکی از بانکهای استان، خانمی 40 ساله در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عدم اجرای قوانین جدید می گوید: رئیس بانک در واکنش به عدم اجرای قوانین جدید مدعی شده که ما قانون خود را داریم.

معصومه -ف ادامه داد: سه سال است برای دریافت تسهیلات به بانکهای مختلف مراجعه می کنم اما هیچکدام از آنها برای ضامن همکاری نمی کنند.

وی تصریح کرد: بارها با مدیر این بانک صحبت و مشکلات خود را برای او بازگو کردم تا شاید پس از دو ماه قبول کند برای پرداخت تسهیلات پنج میلون تومانی یک ضامن کارمند قبول کند اما امروز از من درخواست ارائه دو ضامن کارمند می کند.

وی افزود: مسئول بانک در مقابل اعتراض من نسبت به این قانون اعلام می کند که بانک قانون خودش را دارد.

قانون به بانکهای شیراز ابلاغ نشده

جوانی که خود را کارمند یکی از شرکت های بیمه معرفی می کند با بیان اینکه بانکهای شیراز از قانون دریافت یک ضامن برای پرداخت های کمتر از 10 میلیون تومان بی اطلاع هستند، گفت: بارها به بانکهای مختلف مراجعه کردم و سخنان رئیس بانک مرکزی را برای آنان بازگو می کنم اما آنها از وجود این قانون بی اطلاع هستند.

رضا اجلالی یادآور شد: رئیس همین بانک دقایقی پیش به من می گوید چنین قانونی برای تهران است و در شیراز اجرایی نخواهد شد.

تلاش خبرنگار مهر برای گفتگو با تعدادی از مدیران استانی بانکها بی نتیجه ماند.

......................................

هادی فتحی