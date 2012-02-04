سید مرتضی بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دستهای پشت پرده شایعه سازی در کشور گفت: در اوایل انقلاب مسئولین و مسببان اصلی تولید شایعه با عنوان ستون پنجم فعالیت می کردند. حتی بحث شایعه سازی به صدر اسلام هم می رسد تا آنجا که در قرآن کریم در مورد شایعه سازی و شایعه سازان هشدار داده شده است.

وی افزود: در آغاز جنگ تحمیلی ستون پنجم در اتاق شایعه با دسترسی به شماره های تماس گروهی از رزمندگان جبهه ها تنها با یک سکه دو ریالی از طریق تلفنهای عمومی با خانواده آنها تماس گرفته و به دروغ اعلام می کردند که رزمنده آنها شهید شده است و در آن بحبوحه حساس کشور سعی داشتند فضای جامعه را ملتهب کنند.

وزیر دادگستری اظهار داشت: هر چند که دیگر عنوان ستون پنجم در جامعه کمرنگ شده ولی با رشد فنآوری اطلاعات و ارتباطات شایعه پراکنی هم توسط سودجویان، منافقان و دشمنان در ایران و بسیاری از کشورها رواج یافته است به نحوی که حتی یک رئیس جمهور (اوباما رئیس جمهور آمریکا) که ادعای دموکراسی و دفاع از حقوق بشر را دارد پشت تریبون اعلام می کند با تحریم بانک مرکزی ایران ارزش ریال تا 50 درصد کاهش یافته در حالی که این تنها یک شایعه است و می توان اینگونه عنوان کرد که باراک اوباما بزرگترین شایعه ساز علیه منافع ایران است.

بختیاری در مورد بازار ملتهب طلا و ارز در هفته گذشته گفت: این التهاب ناشی از شایعه سازی بوده چرا که در 10 ماهه نخست سال جاری 43 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که 73 درصد آن به کارخانه ها، 18 درصد ماشین آلات و 12 درصد هم مصرفی بوده است که تمامی کالاها با نرخ ارز مرجع وارد شده‌اند با این حال چگونه می توان قبول کرد که کالایی که با دلار پایین وارد شده چندین برابر عرضه شود.

وی افزود: قطعا ناراضیان انقلاب، افرادی که به دنبال کسب منافع از هر راهی هستند و سودجویان در این حباب سازی دست داشته اند.