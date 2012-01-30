برگزاری سه هزار ویِژه برنامه دهه فجر در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس هاشمی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: به لحاظ کمی و کیفی برنامه های دهه مبارک فجر استان نسبت به سال گذشته در مجموع 30 درصد افزایش دارد.

وی گفت: 347 برنامه ورزشی، 180 برنامه در حوزه بسیج و نیروهای مسلح، 140 محفل انس با قرآن، اعزام 500 مبلغ به مناطق شهری و روستایی، 430 جشن انقلاب در مساجد، 130 مسابقه نقاشی، نواختن زنگ انقلاب، پخش تکبیر از مناره ها و توزیع 10 هزار جلد قرآن کریم در ایام فجر انجام می شود.

هاشمی افزود: برگزاری 85 مسابقه فرهنگی، 200 تئاتر خیابانی، مراسم میهمانی لاله ها، 15 یادواره شهدای گرانقدر و بازدید از خانواده معظم شهدا، ویزیت رایگان خانواده های تحت حمایت بهزیستی، اجرای سرود یک هزار و 357 نفری دانش آموزان و همایش بزرگ ادبی شعر امام راحل و انقلاب اسلامی از دیگر برنامه های دهه مبارک فجر استان مرکزی است.

رئیس ستاد دهه مبارک فجر استان مرکزی گفت: برگزاری اولین یادواره شهدای هنرمند، دومین یادواره شهدای ورزشکار، 145 برنامه فرهنگی و هنری، 37 مراسم شب شعر، جشنواره طبخ غذای دانش آموزان، 45 کارگاه مختلف، افتتاح خانه های مسکونی و 35 گفتمان دینی و تاسیس 31 خانه قرآن روستایی از دیگر برنامه های این استان در دهه مبارک فجر است.

هاشمی اظهارداشت: 11 طرح آب و فاضلاب، 65 طرح درحوزه توزیع انرژی برق، 44 طرح گازرسانی، 21 طرح ورزشی، 38 کتابخانه در مساجد و هفت طرح آبخیزداری در ایام الله فجر استان به بهره برداری خواهد رسید.