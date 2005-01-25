پوتين و اسد از سرگيري مذاكرات صلح بدون شرط را خواستار شدند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، دراين بيانيه كه متن آن را خبرگزاري روسيه منتشركرده آمده است: طرفين توافق نمودند ازسرگيري فوري مذاكرات صلح بدون هرگونه پيش شرط ، رهبران فلسطيني و سوري و لبناني را وادارمي سازد تا گامي در جهت ايجاد يك راه حل فراگير وگسترده بردارند.

اين بيانيه افزود : براي دستيابي به حل وفصل اختلافات، اسراييل بايد ازتمام سرزمين هاي فلسطينيان كه از سال 1967 به اشغال خود درآورده است، عقب نشيني كند .

براساس اين بيانيه، در طرح صلح نقشه راه كه ازسوي كميته چهارجانبه متشكل از روسيه ، آمريكا ، سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپايي براي حل و فصل اختلافات ميان اسراييليها و فلسطينيها تهيه شده است برضرورت بازگشت اسراييل به مرزهاي 1967 و تشكيل دولت فلسطين در ابتداي سال 2005 تاكيد شده است.

لازم به ذكر است رژيم صهيونيستي ازسال 1967 بلنديهاي جولان سوريه را اشغال كرده است .