هاشمی رفسنجانی برای صدور حکم ریاست دانشگاه آزاد یک ماه مهلت دارد

حسین کچوئیان در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره تعیین ضرب الاجل برای رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ابلاغ حکم ریاست فرهاد دانشجو بر این دانشگاه در جلسه عصر امروز شورایعالی انقلاب فرهنگی، تاکید کرد: اینها مواردی نیستند که در جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

وی ادامه داد: هیچ موضوعی که مربوط به ریاست دانشگاه آزاد اسلامی باشد در این جلسه امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح نمی شود و دستور کار جلسه امروز موارد دیگری است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین تصریح کرد: در صورتیکه رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی تا یک ماه آینده حکم فرهاد دانشجو را امضا نکند، شورایعالی انقلاب فرهنگی خودش وارد عمل می شود که این قانون در اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی نیز ذکر شده است.

وی درباره ادامه عضویت جاسبی در این شورا نیز تاکید کرد: وقتی حکم فرهاد دانشجو به عنوان رئیس دانشگاه آزاد صادر شود، قاعدتاً دکتر جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نیست تا عضویتی در شورا داشته باشد.

به گزارش مهر، فرهاد دانشجو پیش از این در گفتگو با مهر اعلام کرده بود که حکمش از سوی آیت الله هاشمی رفسنجانی تا اوایل هفته آینده صادر می شود.

وی همچنین روز گذشته به مهر خبر داد که رئیس جمهور مصوبه ریاست وی را ابلاغ کرده با این حال هنوز منتظر ابلاغ حکمش توسط رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد است.