دشمنان در صدد کمرنگ نشان دادن حضور مردم در انتخابات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام حسینعلی محمدی نژاد عصر دوشنبه در نشست خبری اظهار داشت: در حال حاضر تمامی دشمنان چشم به انتخابات ما دوخته اند و نظاره گر این عرصه هستند تا ببینند ملت پس از 33 سال نسبت به انقلاب و نظام خود چه دیدگاهی دارد.

وی گفت: هم اکنون ملتهای برخی از کشورهای و اروپایی علیه حاکمان ظالم خود به خیابانها ریخته اند و به گونه ای حرکت خود را آغاز کرده اند که همانند خیزشهای مردمی در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران است.

امام جمعه رباط کریم یادآور شد: همه تلاش دشمنان بر این است تا الگو بودن ایران اسلامی را در برخی از کشورهای جهان به ویژه کشورهای عربی ناکارآمد جلوه دهند.

وی افزود: تحریمهای اخیر یکی از موارد تکراری برای ملت بزرگ ایران است که با هجمه اخیر خود می خواهند مردم را در یک تنگنای جدی قرار دهند تا بواسطه این تحریم در جامعه نگرانی ایجاد کنند.

محمدی نژاد گفت: دشمنان باید به این نتیجه برسند که ایران اسلامی از ابتدای پیروزی خود تحریم بوده ولی این تحریمها همیشه برای ملت بزرگ و شجاع ایران اسلامی به یک فرصت در عرصه های مختلف تبدیل شده است.

امام جمعه رباط کریم افزود: امسال نیز ملت ایران با در نظر گرفتن شیطنتهای اخیر دشمنان با حضور حداکثری خود در پای صندوقهای اخذ رای نماینده صالح خود را به مجلس خواهند فرستاد و با این حرکت خود بار دیگر سیلی محکمی را بر دهان دشمنان نظام خواهند کوبید.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان رباط کریم در ادامه از برنامه های عمرانی و فرهنگی در طول ایام دهه فجر امسال خبر داد و اعلام کرد: خوشبختانه با تلاشهای صورت گرفته امسال نسبت به سالهای گذشته برنامه های مدونی در دستور کار قرار گرفته و در ایام دهه فجر با حضور مسئولان استانی یکی پس از دیگری به مرحله بهره برداری خواهد رسید.

محمدی نژاد به برنامه های تدوین شده در دهه فجر امسال اشاره کرد و افزود: در دهه مبارک فجر امسال مجموعه 90 برنامه در دستور کار قرار گرفته که 30 مورد آن درون سازمانی و 60 مورد نیز به صورت همگانی خواهد بود.

امام جمعه رباط کریم اظهار داشت: تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل، استقبال نمادین از ورود تاریخی امام راحل به میهن، برگزاری همایشهای متنوع با موضوعیت انقلاب اسلامی، افتتاح 25 طرح عمرانی، فرهنگی و ورزشی با حضور مسئولین شهرستان و استانی بخشی از برنامه هایی است که در دهه فجر امسال اجرایی خواهد شد.

به گفته وی برای بهره برداری از 25 طرح عمرانی، فرهنگی و ورزشی اعتباری بالغ بر 270 میلیارد ریال صرف شده است.

محمدی نژاد در ادامه با اشاره به اقدامات ارزشمند صورت گرفته از سوی مسئولین شهرستان به ویژه شهرداری رباط کریم در ایجاد کمربند جنوبی این شهرستان، افزود: به همت شهرداری رباط کریم با کلنگ زنی کمربندی جنوبی این شهرو بهره برداری از این طرح عظیم در آستانه دهه فجر امسال یک تحول بسیار بزرگ اتفاق خواهد افتاد که با توجه به هزینه سنگین این طرح و قول مساعد استانداری تهران برای حمایت مالی، امیدواریم هرچه سریعتر وعده استان در این راستا تحقق یابد.

وی در پایان از تمامی مسئولان شهرستان به ویژه شهرداری و شورای شهر در جهت پیگیری و کمکهای ویژه به پروژه زیرگذر این شهر که مجری آن راه آهن است، خواستار تداوم اینگونه اقدامات در سطح شهرستان شد.