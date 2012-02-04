147 میلیارد ریال طرح مخابراتی در استان مرکزی افتتاح می شود

هومان محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر بابا بیان این که در دهه فجر 257 طرح مخابراتی با هزینه‌ای بالغ بر 147 میلیارد و 344 میلیون ریال در سطح استان افتتاح می شود افزود: تأسیس و توسعه 9207 پورت دیتا در 108 نقطه شهری و روستایی، تأسیس16 ایستگاه بی‌تی‌اس تلفن همراه، توسعه و بهبود ارتباط در 69 نقطه شهری و روستایی از طریق اجرای شبکه‌های کابل مسی و فیبر نوری، توسعه و بهبود ارتباط در 42 نقطه روستایی از طریق تأسیس و توسعه تجهیزات رادیویی و لاین و ماکس و توسعه 3138 شماره ثابت در 22 مرکز سوئیچ شهری و روستایی از پروژه هایی است که در دهه فجر بهره برداری می شود.

وی افزود: طی 9 ماه سالجاری قریب به 106019 شماره تلفن همراه به متقاضیان واگذار شده است بطوری که در حال حاضر با 825479 شماره تلفن همراه مشغول بکار،ضریب نفوذ تلفن همراه استان به 38/58 درصد ارتقا یافته است.



هومان محمودی گفت: با بهره‌برداری از 37 ایستگاه بی‌تی‌اس در طی این مدت، در حال حاضر 422 ایستگاه بی‌تی‌اس در سطح استان مشغول بکار است که این امر موجب شده است، کل جاده‌های اصلی استان به طول 879 کیلومتر و همچنین 577 کیلومتر از جاده‌های فرعی تحت پوشش شبکه همراه اول قرار گیرند.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان مرکزی گفت: تمامی 31 شهر استان و همچنین 800 روستا به طور 100 درصد تحت پوشش این شبکه هستند.

محمودی افزود: در حال حاضر از مجموع 1068روستای استان، 1065روستا دارای ارتباطات مخابراتی هستند که از این تعداد 940 روستا دارای تلفن خانگی هستند.

وی اظهار داشت: با نصب و راه‌اندازی 235 ساعت جی‌اس‌ام روستایی و اجرای برنامه رومینگ روستایی، در مجموع 7/99 درصد جمعیت روستایی استان تحت پوشش خدمات مخابراتی هستند.



مدیر عامل شرکت مخابرات استان مرکزی گفت: در راستای تحقق دولت الکترونیک بعنوان پیشخوان دولت 271 دفترآی‌سی‌تی روستایی نیز تأسیس و راه‌اندازی شده است.

محمودی گفت: با اجرای بیش از 154 کیلومتر شبکه فیبرنوری در 9 ماه سالجاری در حال حاضر 2416 کلیومتر شبکه فیبر نوری درسطح استان فعال است که این امر شبکه زیر ساخت مطمئن و با ظرفیت بالایی را برای انتقال بسیاری از ارتباطات مخابراتی فراهم کرده است.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان افزود: در طی 9 ماهه سال جاری قریب به 15163 شماره تلفن ثابت به متقاضیان واگذار شده است بطوریکه در حال حاضر با 514917 شماره تلفن ثابت مشغول بکار، ضریب نفوذ تلفن ثابت استان به 42/36 درصد ارتقا یافته است.