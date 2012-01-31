علاء الدین سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در آبان ماه سالجاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به 53 نشریه مجوز فعالیت داد که 28 مجوز نشریه به استان البرز تعلق داشته است.



وی گفت: از میان نشریات البرزی فقط پنج نشریه چاپ خود را آغاز کردند.



سیفی اظهار داشت: نشریات به چاپ رسیده البرزی شامل سپهر میهن به صاحب امتیازی محمد عزیزپور، البرز فردا به صاحب امتیازی محبوبه کورانی، پژواک البرز به صاحب امتیازی علیرضا لرستانی، صبح البرز به صاحب امتیازی محمد احمدی و طلوع بیداری به صاحب امتیازی اقدس فرهادی است.



حمایت مالی از نشریات به شرط 6 ماه انتشار مداوم



وی در خصوص حمایتهای مالی از نشریات گفت: اداره کل مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صورتی از نشریات حمایت می کند که حداقل شش ماه مداوم از شروع چاپ آنها بگذرد و این حمایتها شامل اختصاص آگهی های دولتی به نشریات و یارانه های حمایتی مالی است.



سیفی افزود: یارانه حمایتی مالی منوط به ارائه اعلام وصول چاپ نشریه به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و در نهایت ارسال آن به اداره کل مطبوعات وزارت متبوع است.



معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز میزان یارانه حمایتی از نشریات را بسته به تیراژ نشریه، کیفیت محتوای نشریه منتشر شده و تعداد صفحات منتشر شده دانست.



حدود 40 نشریه در استان البرز مجوز فعالیت دارند که در حال حاضر از این تعداد فقط 15 نشریه چاپ می شوند.