1800 گفتمان دینی در اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام محمدی شامگاه دوشنبه در جلسه هماهنگی گفتمانهای دینی استان اظهار داشت: از این تعداد تاکنون هزار و 52 گفتمان دینی در استان برگزار شده است.

وی توسعه تبلیغ چهره به چهره و ارتقای سطح آگاهی و بینش فرهنگی و دینی اقشار مختلف مردم را مهمترین اهداف اجرایی طرح گفتمان دینی در استان اردبیل عنوان کرد.

دبیر اجرایی گفتمانهای دینی تبلیغات اسلامی استان اردبیل اضافه کرد: مقرر شده به منظور تکمیل برنامه های ابلاغی 742 گفتمان دینی نیز با محوریت فرهنگی و دینی در ماههای بهمن و اسفند در مرکز استان و شهرستانهای تابعه برگزار شود.

وی با اشاره به موضوعات این گفتمانها، گفت: حجاب و عفاف، جنگ نرم، روابط سالم، فلسفه شهادت، پاسخ به شبهات دینی، اصول دینی، زن و خانواده، مهارتهای زندگی، اخلاق، جهاد اقتصادی، آسیب شناسی فرهنگی، مناسبتهای مذهبی و... از جمله عناوین این گفتمانهاست.

محمدی تصریح کرد: در اجرا و گسترش این طرح همکاری و تعامل ادارت، نهادهای دولتی، مدارس، دانشگاهها، هیئات مذهبی و کانونهای فرهنگی با ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان موثر بوده است.

به گفته وی، در سال گذشته نیز در همین حدود گفتمان دینی با موضوعات مختلف در سطح این استان برگزار شده بود.

عضو جمعیت بانوان فرهیخته و از اساتید حوزه نیز در این جلسه با تاکید بر ضرورت توسعه گفتمانهای "حجاب و عفاف" در جامعه یادآور شد: نگاه اسلام به زن همراه با حرمت و کرامت بوده و اسلام زنان را از اسارت فرهنگ جاهلی نجات داد و قدر و منزلت و شخصیت انسانی از دست رفته آنان را در فرهنگ جاهلی احیاء کرد.

شهربانو ستوده، ایجاد آرامش روحی، استحکام پیوند خانواده، حفظ نسل، جلوگیری از سو قصد و تجاوز، پایین آمدن آمار طلاق و خودکشی، حفظ شخصیت و انسانیت زن و نجات او از انحرافات اخلاقی را از مزایای حفظ حجاب و عفاف عنوان کرد.