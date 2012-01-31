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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۱۱

نظامهای آموزشی از تربیت انسانهای خردورز غافل شده‌اند

نظامهای آموزشی از تربیت انسانهای خردورز غافل شده‌اند

استاد فلسفه دانشگاه نتردام با اشاره به چرخش رسالت نظامهای آموزشی از تربیت انسانهای خردورز به نیازهای بازار گفت: تربیت افراد خردورز باید از اولویتهای اصلی جوامع و نظامهای آموزشی باشد.

دکتر فرد دال‌می‌یر استاد فلسفه دانشگاه نتردام آمریکا و فیلسوف سیاسی معاصر در خصوص رسالت اصلی دانشگاه و اینکه خردورزی از طریق این نهاد به دانشجویان منتقل شده یا نه به خبرنگار مهر گفت: باید توجه داشت خردورزی و تربیت انسانهای خردورز و دارای قدرت استدلال موضوعی است که در بیشتر کشورها به حاشیه تبدیل شده است.

وی افزود: مفهوم خرد تلاش برای رسیدن به حقیقت را در بطن خود دارد، همچنین این مفهوم دربردارنده مفاهیمی چون خوبی و درستی و تلاش برای دستیابی به حقیقت زیبایی است.

مؤلف "هگل: مدرنیته و سیاست" در ادامه تأکید کرد: این مفهوم محور و اساس نظامهای آموزشی کلاسیک بوده است و نظامهای آموزشی در گذشته به مفاهیم تلاش برای دستیابی به حقیقت و درستی و راستی توجه داشته و آنها را به دانشجویان منتقل می‌کردند.

وی در ادامه تصریح کرد: در واقع این محور در بیشتر کشورها چه در شرق و چه در غرب رسالت نظام آموزشی سالهای گذشته بوده است.

این فیلسوف سیاسی معاصر در ادامه یادآور شد: اما در دوران کنونی نظامهای آموزشی متوجه بازار کار و اشتغال شده‌اند و بر این اساس رسالت خود را تعریف می‌کنند، در واقع تلاش آنها در جهت تربیت افرادی ماهر برای بازار کار و اشتغال است.

استاد دانشگاه نتردام آمریکا تأکید کرد: بسیاری از دانشگاههای کنونی تبدیل به کارخانه‌های تولید افراد ماهر برای بازار کار شده‌اند. آنها کمتر توجهی به رشد شخصیت و باروری صفات حسنه انسانی می‌کنند. در واقع اکثر دانشگاههای کنونی برای رشد فضایل افراد و رسیدن آنها به حقیقت از خود تلاشی نشان نمی‌دهند.

وی در ادامه تأکید کرد: از آنجا که جوامع در حال رقابت با یکدیگر برای رشد و توسعه اقتصادی هستند از اینرو منابع اندکی برای تربیت خردورزی و شخصیت افراد باقی می‌ماند. اگر کسی بخواهد این وضع را تغییر دهد در واقع باید اولویتهای اصلی جوامع را تغییر دهد. البته تحقق این موضوع سخت و دشوار و حتی در برخی مواقع در دنیای کنونی غیرممکن است.

مؤلف "شهر و عمل: کاربردهای آن در نظریه سیاسی معاصر" در پایان افزود: به هر حال باید تلاش کرد تربیت افراد خردورز از اولویتهای مهم جوامع باشد.

کد مطلب 1521311

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