دکتر فرد دال‌می‌یر استاد فلسفه دانشگاه نتردام آمریکا و فیلسوف سیاسی معاصر در خصوص رسالت اصلی دانشگاه و اینکه خردورزی از طریق این نهاد به دانشجویان منتقل شده یا نه به خبرنگار مهر گفت: باید توجه داشت خردورزی و تربیت انسانهای خردورز و دارای قدرت استدلال موضوعی است که در بیشتر کشورها به حاشیه تبدیل شده است.

وی افزود: مفهوم خرد تلاش برای رسیدن به حقیقت را در بطن خود دارد، همچنین این مفهوم دربردارنده مفاهیمی چون خوبی و درستی و تلاش برای دستیابی به حقیقت زیبایی است.

مؤلف "هگل: مدرنیته و سیاست" در ادامه تأکید کرد: این مفهوم محور و اساس نظامهای آموزشی کلاسیک بوده است و نظامهای آموزشی در گذشته به مفاهیم تلاش برای دستیابی به حقیقت و درستی و راستی توجه داشته و آنها را به دانشجویان منتقل می‌کردند.

وی در ادامه تصریح کرد: در واقع این محور در بیشتر کشورها چه در شرق و چه در غرب رسالت نظام آموزشی سالهای گذشته بوده است.

این فیلسوف سیاسی معاصر در ادامه یادآور شد: اما در دوران کنونی نظامهای آموزشی متوجه بازار کار و اشتغال شده‌اند و بر این اساس رسالت خود را تعریف می‌کنند، در واقع تلاش آنها در جهت تربیت افرادی ماهر برای بازار کار و اشتغال است.

استاد دانشگاه نتردام آمریکا تأکید کرد: بسیاری از دانشگاههای کنونی تبدیل به کارخانه‌های تولید افراد ماهر برای بازار کار شده‌اند. آنها کمتر توجهی به رشد شخصیت و باروری صفات حسنه انسانی می‌کنند. در واقع اکثر دانشگاههای کنونی برای رشد فضایل افراد و رسیدن آنها به حقیقت از خود تلاشی نشان نمی‌دهند.

وی در ادامه تأکید کرد: از آنجا که جوامع در حال رقابت با یکدیگر برای رشد و توسعه اقتصادی هستند از اینرو منابع اندکی برای تربیت خردورزی و شخصیت افراد باقی می‌ماند. اگر کسی بخواهد این وضع را تغییر دهد در واقع باید اولویتهای اصلی جوامع را تغییر دهد. البته تحقق این موضوع سخت و دشوار و حتی در برخی مواقع در دنیای کنونی غیرممکن است.

مؤلف "شهر و عمل: کاربردهای آن در نظریه سیاسی معاصر" در پایان افزود: به هر حال باید تلاش کرد تربیت افراد خردورز از اولویتهای مهم جوامع باشد.