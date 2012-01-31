500 مبلغ برای تعیین جایگاه انقلاب به نقاط مختلف استان مرکزی اعزام می شود

حجت الاسلام عباس هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برگزاری 140 محفل انس با قرآن کریم، برپایی 430 جشن انقلاب در مساجد و کانون های فرهنگی هنری استان، اهدای 10 هزار جلد کتاب و قرآن کریم و تاسیس 31 خانه قرآنی از برنامه های قرآنی این دهه در استان مرکزی است.

وی بیان کرد: برگزاری مراسم مهمانی لاله ها، سرکشی از خانواده شهدا، برگزاری 15 یادواره شهدا، سرکشی از خانواده شهدا و 50 تن از نخبه های دانشجو، برگزاری نخستین جشنواره جانبازان شیمیایی، گلباران قبور شهدا توسط ارامنه و بازدید از سالمندان و معلولین و برگزاری 35 گفتمان دینی، و نشست سیاسی از جمله برنامه های مذهبی و دینی استان مرکزی در دهه فجر ذکر کرد.

حجت الاسلام هاشمی اظهار داشت: همچنین برگزاری جشن های کارگری، جشنواره طبخ غذاهای سنتی، نواخته شدن زنگ انقلاب در خمین و استقبال از امام خمینی (ره) به صورت نمادین در فرودگاه اراک، نورباران استان مرکزی در شب 22 بهمن، برگزاری 51 برنامه در حوزه بانوان، اجرای 180 برنامه در حوزه بسیج و نیروهای مسلح، افتتاح 21 پروژه ورزشی و برگزاری 347 مسابقه ورزشی از دیگر برنامه های دهه فجر در استان مرکزی است.