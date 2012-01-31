رقابت داخلی جمهوریخواهان/ انتخاباتی که دموکراتها را خوشحال می کند

نتایج سه دور قبلی انتخابات مقدماتی جمهوریخواهان به گونه ای بوده که حکایت از وجود اختلاف نظر گسترده در میان جمهوریخواهان دارد.

تاریخچه رقابت های مقدماتی انتخابات 2012

دور اول رقابتهای درون حزبی جمهوریخواهان در تاریخ 13 دی ماه در آیووا برگزار شد که ریک سنتورم 24.6 درصد از آرا، رامنی 26 درصد، ران پل 21.3 درصد، نیوت گینگریچ 13 درصد، ریک پری 10 درصد و میشل بکمن فقط 5 درصد آرا را تصاحب کردند.



دور دوم انتخابات درون حزبی جمهوریخواهان نیز در تاریخ 24 دی ماه در نیوهمپشایر برگزار شد که بر اساس نتایج بدست آمده از انتخابات نیوهمپشایر، رامنی رتبه اول، "ران پل" دوم و "جان هانتزمن" سفیر سابق آمریکا در چین رتبه سوم را بدست آورند.

دور سوم آن نیز در تاریخ اول دی ماه در کارولینای جنوبی برگزار شد که گینگریچ 40 درصد، "میت رامنی" که در دورهای اول و دوم انتخابات درون حزبی رتبه اول را بدست آورده بود اینبار 28 درصد، "ریک سنتورم" 17 درصد و "ران پل" 13درصد آرا را بدست آورده اند.

اختلاف نظر در اردوگاه فیلها

میت رامنی نخستین انتخابات مقدماتی حزب جمهوریخواه را برای تعیین نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به سود خود پایان داد، ولی بسیاری از آگاهان سیاسی معتقدند که برنده‌ی واقعی این انتخابات باراک اوباما بوده است.

رامنی نخستین انتخابات مقدماتی جمهوریخواهان در ایالت آیووا را با اختلاف ۸ رای بیشتر از رقیب خود ریک سنتروم برد، ولی نتیجه‌ این انتخابات نشان داد که شکاف در صفوف جمهوریخواهان آمریکا تا چه اندازه عمیق است.

"دیوید گرگن" که تا کنون مشاور دو رئیس ‌جمهوری جمهوریخواه و یک رئیس ‌جمهور دموکرات بوده است، شامگاه سه‌شنبه (۳ ژانویه/۱۳ دی) پس از انتخابات ایالت آیووا گفت، امشب دموکراتها مخفیانه جشن می گیرند.

به گفته‌ وی، دموکراتها می بینند که جمهوریخواهان با نامزد کردن میت رامنی نتوانسته‌ اند گام نخست را استوار بردارند و نه تنها رای ‌دهندگان جمهوریخواه را سر شوق نیاورده اند، بلکه آنان را نامطمئن کرده اند.

رقابت فشرده و پیروزی کمرنگ

کارشناسان سیاسی معتقدند که انتخابات مقدماتی برای تعیین نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست ‌جمهوری آینده، نمی ‌توانست از این بهتر برای اوباما برگزار شود. اختلاف اندک میان میت رامنی و ریک سنتوروم در دور اول، یعنی سناتوری که به زحمت کسی او را می شناخت، نشان داد که چه شکاف عمیقی در میان جمهوریخواهان وجود دارد.

به گفته‌ این کارشناسان، در حالی که رامنی، جناح میانه ‌رو جمهوریخواهان را نمایندگی می‌ کند، سنتروم به عنوان مخالف سرسخت سقط جنین، نماینده‌ جناح مسیحیان محافظه ‌کار است و به همین دلیل همواره سخنرانی‌های خود را با عبارات مذهبی مزین می ‌کند.

رامنی که یک مولتی‌میلیونر است، پول و وقت زیادی صرف کارزار انتخاباتی در ایالت آیووا کرد، ولی با این همه این فرماندار پیشین ماساچوست نتوانست در این ایالت عمدتا کشاورزی نتیجه ای بهتر از چهار سال پیش به دست آورد. وی چهار سال پیش هم تلاش کرده بود به عنوان نامزد جمهوریخواهان روانه‌ کارزار انتخابات ریاست ‌جمهوری شود، ولی در برابر جان مک ‌کین شکست خورده بود.

فورد اوکانل، کارشناس راهبردی جمهوریخواهان معتقد است که "میت رامنی درجا می زند". به گفته‌ او اگر چه رامنی آشکارا به عنوان امید نخست جمهوریخواهان ظاهر می ‌شود ، ولی نتایج آیووا برای او تنها یک شب خوب بود و نه یک شب عالی.

تاد دوین، کارشناس راهبردی دموکرات‌ها نیز معتقد است که انتخابات مقدماتی در آیووا نتوانست تصویر روشنی ارائه دهد.

ناظران سیاسی معتقدند که باید خود را برای یک مصاف انتخاباتی طولانی و فرسایشی آماده کرد و به ‌سرعت نمی ‌توان انتظار روشن شدن نتیجه را داشت و این مساله به سود باراک اوباماست.

راه دشوار "میانه ‌رویی از ماساچوست"

مخالفان رامنی در یک پوستر تبلیغاتی وی را "میانه ‌رویی از ماساچوست" خواند ه‌اند تا عرصه را بر او تنگ کنند.

تا کنون ریک سنتورم و نیوت گینگریچ خود را به عنوان رقیبانی خطرناک برای رامنی نشان داده اند و فرماندار سابق باید راهکاری مناسب برای پشت سرگذاشتن این افراد پیدا کند.

رقیب بزرگ بعدی رامنی، ران پل، نماینده‌ کنگره است. آگاهان سیاسی معتقدند که اگر چه او امید شماره‌ یک به حساب نمی ‌آید، ولی کسب ۲۱ درصد آرا در انتخابات آیووا نشان داد که نباید او را دست‌کم گرفت.

روی هم می توان گفت که رقابت در اردوی محافظه ‌کاران چنان تنگاتنگ و فشرده است که حتی در صورت پیروزی نهایی میت رامنی در انتخابات مقدماتی، وی باید نیروی زیادی را صرف وحدت جمهوریخواهان کند. این در حالی است که اوباما با آرامش خود را برای انتخابات ریاست ‌جمهوری آماده می کند.

